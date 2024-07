Voley: Presentaron staff de profesores a cargo de la disciplina

Días pasados la Subcomisión de Voley de Centro Social de Brinkmann, presentó a la Profesora Marianela Mayorga, quién se incorpora al staff técnico de la disciplina, para esta segunda etapa del año.

Estará a cargo de todas las categorías desde Sub 12 hasta Primera División.

Además, Milagros Gorosito continúa como ayudante en las categorías desde Sub 12 hasta Sub 16 y Daiana Bravo, a cargo de Mini Voley y ayudante de la categoría Sub 16.

Desde la Institución “Rojinegra” dieron la bienvenida al nuevo staff de trabajo.