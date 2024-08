PiE: Invitan a 1° Jornadas, Mesas virtuales de socialización de experiencias innovadoras

El Gobierno de la Provincia de Córdoba comunica que abonó los servicios de deuda correspondientes a los Títulos Locales para Gasoductos Troncales Clase I con vencimiento en 2026 por US$ 11 millones (US$ 9,4 millones de capital y US$ 1,7 millones de intereses). Asimismo, también ha cumplido oportunamente con el […]