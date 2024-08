Provincia cumple compromisos financieros en los mercados locales e internacionales de deuda

El Gobierno de la Provincia de Córdoba comunica que abonó los servicios de deuda correspondientes a los Títulos Locales para Gasoductos Troncales Clase I con vencimiento en 2026 por US$ 11 millones (US$ 9,4 millones de capital y US$ 1,7 millones de intereses).

Asimismo, también ha cumplido oportunamente con el cupón de intereses del Título Internacional con vencimiento en 2029 por US$ 15,7 millones.

De esta manera, la Provincia cumple con los contratos y los compromisos financieros asumidos en los mercados locales e internacionales de deuda.

Asimismo, entre agosto y diciembre de 2024, asumirá el pago de US$ 224,4 millones por servicios de deuda, incluyendo los servicios ya abonados en los primeros días de agosto por el Título Internacional 2029 y por el crédito con el banco BBVA para la construcción de hospitales en Río Tercero y Villa Dolores (US$ 2,5 millones).

Esta cifra corresponde mayoritariamente al vencimiento de capital del Título Internacional que vence en 2025 por US$ 120,3 millones, que será pagado en diciembre próximo.

El pago en tiempo y forma de los compromisos asumidos es realizado gracias al manejo responsable de las finanzas públicas, con la sostenibilidad financiera como eje que es transversal a toda la gestión provincial.