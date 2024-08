Continúan los testeos y asesorías para ITS

El Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales, en colaboración con el equipo territorial del Laboratorio Central de la Provincia de Córdoba, continúan realizando las habituales asesorías y testeos rápidos de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, en dependencias provinciales y organizaciones no gubernamentales.

El test es voluntario, confidencial y gratuito, puede solicitarlo cualquier persona a partir de los 13 años. Es importante tener en cuenta que, si una prueba da positiva, el equipo realizará el asesoramiento y acompañamiento necesario.

El Laboratorio Central de la Provincia de Córdoba se sumó al listado de centros de asesoramiento y testeo durante todo el año, con atención de lunes a viernes de 15:30 a 19 horas, en Tránsito Cáceres de Allende 421.

Además del testeo rápido, el Programa provincial brinda información y realiza estudios serológicos con resultados en 72 horas en la playa de estacionamiento del Hospital Rawson, de lunes a jueves, de 8 a 14 o viernes de 8 a 13 horas.

A su vez, las pruebas pueden solicitarse en cualquier centro de salud de la provincia.

La importancia del test

Las infecciones de transmisión sexual no siempre presentan síntomas, por lo que los especialistas del programa recomiendan hacerse la prueba si se tuvo al menos una práctica sexual sin protección, si se planifica o cursa un embarazo (en cada trimestre y durante la lactancia), o si se mantienen prácticas sexuales con una persona gestante (también, en cada trimestre de la gestación).

De este modo, se posibilita un diagnóstico temprano y el acceso a un tratamiento adecuado, permitiendo así sostener una buena calidad de vida.

Para consultas, el programa VIH/sida, ITS y Hepatitis Virales cuenta con las siguientes vías de comunicación: