Instituto Provincial de Capacitación Municipal: Comenzaron cursos de formación

El jefe de gobierno almafuertense aseguró que “hoy nos vemos en la obligación de generar mejores políticas públicas, y no hay nada como la formación para que eso se concrete”, explicó.

Al ponderar el aporte de estos conceptos a la gestión de municipios y comunas, Manuel Calvo indicó que “en el Gobierno provincial utilizamos a la inteligencia artificial para la comunicación con los ciudadanos. Y me parece que son herramientas y experiencias que nosotros podemos transmitirles”, porque “la acumulación de conocimientos lleva a generar mejores gestiones y mejores prácticas”.

El Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales, en colaboración con el equipo territorial del Laboratorio Central de la Provincia de Córdoba, continúan realizando las habituales asesorías y testeos rápidos de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, en dependencias provinciales y organizaciones no gubernamentales. El test es voluntario, […]