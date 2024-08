6° Fecha del «Clausura» de Fútbol de la Zona Norte: San Jorge único puntero

Por la 6ª fecha del Torneo “Clausura” de la Zona Norte de la Liga Regional de Fútbol San Francisco, San Jorge de Brinkmann le ganó por la mínima a Porteña, y se despegó sólo a la punta. El gol lo marcó Francisco Ibañez.

Por su parte Centro Social, no pudo ante Nueve de Morteros en La Villa. El “Rojinegro” cayó 1-0.

Resultados

San Jorge 1- Porteña 0

Nueve de Morteros 1- Centro Social 0

Nueve de Freyre 1- Tiro Federal 1

Sp. Suardi 1- Juniors 0

Posiciones

San Jorge 13- Sp. Suardi 12- Nueve de Morteros- Centro Social- Porteña 10- Nueve de Freyre 6- Tiro Federal 4- Juniors 3.

Posiciones Generales

Nueve de Morteros 45- San Jorge 39- Centro Social 31- Sp. Suardi 29- Tiro Federal- Nueve de Freyre 27- Porteña 15- Juniors 8.

7° Fecha(anteúltima)

Nueve de Morteros vs Nueve de Freyre/ Porteña vs. Tiro Federal/ Juniors vs. San Jorge/ Centro Social vs. Sp. Suardi.