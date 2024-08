Federal A: Duro traspié de Sp. Belgrano en Salta ante Central Norte

Por la 5° fecha del fútbol del Federal A, Sportivo Belgrano de San Francisco, tuvo un duro traspié en Salta. La «Verde» cayó 3-0, y ahora deberá remarla para recuperar posiciones.

Resultados 5° fecha

Central Norte 3 (Blanco, Lesmann y López) – Sportivo Belgrano 0

Sol de América 2 (Mendoza y Abecasis –p-) – Sportivo Las Parejas 0

9 de Julio 0 – Atenas 1 (Pereyra)

Sarmiento (LB) 1 (Juárez) – Defensores de Belgrano 0

Libre: San Martín (F)

Posiciones

Central Norte 9

San Martín 8

Sarmiento 7

Atenas 7

Sportivo Belgrano 6

Sportivo Las Parejas 6

Sol de América 5

9 de Julio 2

Defensores de Belgrano 2

Próxima fecha:

Sportivo Belgrano vs 9 de Julio

Atenas (RIV) vs Sarmiento (LB)

Defensores de Belgrano vs San Martín (F)

Sportivo Las Parejas vs Central Norte

Libre: Sol de América

Estadísticas: Diario Sports San Francisco

Foto: Facebook Club Sp. Belgrano