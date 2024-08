Policía: Utilizaron arma No Letal para disuadir riña de jóvenes a salida de Pub

Ocurrió en la madrugada del sábado. La Policía aprehendió a dos menores; un masculino de 16 años y una femenina de 17 años de edad, en una riña que tenía involucrados a varios jóvenes a la salida del Pub Paradisse.

Un joven de 22 años de edad de la localidad de Devoto, terminó con lesiones de carácter leve y fue trasladado al Hospital de la ciudad de San Francisco para su atención.

Mientras se trataba de disuadir la riña que había en varios sectores, una femenina que no desistía e intentó agredir a los efectivos policiales, fue aprehendida, circunstancia en la que un joven de la ciudad de Morteros, intentó entorpecer el accionar policial, y al no cesar su acción, el efectivo interviniente dió a viva voz que era portador de una arma no letal. Efectuando dos disparos con arma no letal Byrna SD.

De esta manera logró disuadir la situación y proceder con su actuación.

Se trasladó a los menores hacia la Comisaría local, dando intervención al Juzgado Penal Juvenil de la ciudad de Morteros.