Comienza aplicación de segundas dosis con vacuna Moderna

Este lunes 9 de agosto, la semana comienza desde lo sanitario con un nuevo operativo de vacunación anti-covid. Se trata de la aplicación de las segundas dosis con Moderna, para completar el esquema que comenzó con la Sputnik V.
La actividad estará a cargo del personal del Centro de Salud desde la hora 14.
VACUNACION LUNES 09/08/2021
1° DOSIS
14:00 HORAS
CARLESSO NERINA 45937246
2° DOSIS
14:00 HORAS
ACUÑA BLANCA GRASIELA 12554025
AGUIRRE DARDO RAMON 12621866
AGUIRRE EUGENIA MERCEDES 10430773
AGUIRRE RAMON ANTONIO 13929937
AKERMAN CATALINA NELIDA 4829159
AKERMAN ROSALIA GUILLERMINA 10191817
ALASSIA ELDA ROSITA 10386770
ALISIO GABRIEL CESAR 12619756
ALLENDE MARGARITA DEL
CARMEN 11831590
ALONSO ESTELA MARIS 13929920
AMBROGGIO EDILMA MARIA 11614888
ANTONUTTI CECILIA ROSA 13479998
BARRERA JOSE LUIS 14210543
BASUALDO OLGA RAQUEL 12379650
BASUALDO SUSANA ALICIA 11288644
BERNS HUGO ERNESTO 14633339
BESSONE WALTER OLMO 13548341
BIANCIOTTI LAURA DEL VALLE 13936246
BORGONOVO ALICIA MARIA 12388754
14:15 HORAS
BRAVO NORIS LIDIA 13813481
BURATTO RAUL LUIS 13929944
BUSTOS LUIS ALFREDO 13929972
CARRANZA MIRTHA ISABEL 13640111
CASTELLI JORGE LUIS 11827881
CAZENEUVE JULIO ALBERTO 14500401
CERESA MARIA ANGELA 11370097
CHIALVO JUAN ALBERTO 14642938
CONTRERA EDY LUISA 11831521
CORDOBA RUBEN 12367947
CORDOBA WALTER OSCAR 13479995
CUBERLI SILVIA DEL CARMEN 14210634
DALMASSO MAGDALENA MARIA 11549023
DAVICINO NESTOR SEBASTIAN 12367937
DELSOGLIO ADRIEL ANTONIO 14761002
DIAZ NESTOR OMAR 14773615
ELOSEGUI ALBERTO JOSE 11315158
ERBETTA MARIA DE LAS NIEVES 12390645
ESPINDOLA RAUL ANTONIO 13929962
FAGIANO ROSA MARIA 11551551
14:30 HORAS
FALCO RICARDO LUIS 11614887
FARIAS CARMEN RAQUEL 12751509
FENOGLIO JORGE ALEJANDRO 13911415
FERNANDEZ LUIS ALBERTO 14158449
FERNANDEZ OSCAR 14323889
FERRERO OMAR LUIS 12751553
FERRERO RITA MARGARITA 13585986
FORNERO GRACIELA SUSANA 13532229
FRESIA MYRIAM SUSANA 13614821
GAGLIANO ANALIA RITA 11288645
GAIDO BETI NORMA 11288638
GAIDO GRACIELA DEL VALLE 13929909
GALETTO JUAN MIGUEL 11637566
GALETTO OLDEMAR ALFREDO 10788912
GALFRE RITA MARISEL 13532277
GARRONE MAGDALENA 11614878
GIORDANO CELIA FELICITA 13493071
GONZALEZ ESTELA MARY 11614861
GUTIERREZ FELIX TEODOMIRO 14642948
GUTIERREZ JOSE PAUBLO 14827025
14:45 HORAS
GUZMAN SANDY MARY 92546393
HERNANDEZ JUAN CARLOS 14612832
HIDALGO RUBENS DARIO 11831542
HOFTETTER ANGEL MIGUEL 11288643
IBAÑEZ ELSA IRMA 13479932
INGARAMO NESTOR REGINO 14158454
JUNCOS HECTOR RAUL 14158434
JUNCOS OLGA ELISA 14170751
JUNCOS ZUNILDA ADELINA 12751550
LEIVA MARIA MERCEDES 17985163
LIONE SUSANA MARIA ANGELA 11551501
LOPEZ ANTONIO FIDEL 13640102
LOPEZ ARMANDO 13479954
LOPEZ ESTELA MARY 12367963
LUDUEÑA MARIA EVA SUSANA 10234484
LUDUEÑA RAUL DOMINGO 14158424
MAIDANA ELENO OMAR 12751559
MAIDANA NICOLAS ANTONIO 11766532
MARCHIARO GLADYS CATALINA 10788972
MARCHIARO ZULEMA ELIDA 11614891
15:00 HORAS
MARTINEZ LUISA ANACLETA 11831562
MARTINEZ RICARDO JESUS 12367901
MORINI NORMA DEL VALLE 14158444
NABARRO ANTONIO ALCIDES 13532237
NARETTO BEATRIZ ANASTACIA 13929987
NEGRO DANIEL VIDAL 14158438
OLIVERA BEATRIZ LILIANA 14703858
OLIVERA MARIA DEL CARMEN 14878575
ORTEGA LUCIANO JOSÉ 11370080
PAIRONE ANA MARIA 13532183
PASTORE EDGARDO LUIS 11922741
PEIRETTI CRISTINA DOMINGA 13929915
PEIRETTI ETELVINA MARIA 14158437
PERALTA JOSE LUIS 10788949
PERALTA RAUL OSCAR 11831598
PERALTA SUSANA ESTHER 13479958
PEREZ ERMINIA ROSA 11831540
PEROSINO ANAI DEL VALLE 14196337
PIZARRO NORMA DEL VALLE
MARIA 16372451
POSSETTO HERNAN JAVIER 13929999
15:15 HORAS
POSSETTO MARIA CELIA 11857560
PRATTO STELLA MARY 14158474
QUIROGA OSCAR ANTONIO 12155601
RAMIREZ ENRIQUE JAVIER 13929992
RAUSCH ELENA BEATRIZ 14158413
RIBERI RAUL ANGEL 12367983
RIGHI ROGELIO HECTOR 12212032
RISTA VICTOR LUIS 10234464
ROGGERO LUIS ALBERTO 14158464
ROMERO MARTIN AVELINO 7843198
ROTELA RUBEN DARIO 14196420
SAAVEDRA LUIS ALBERTO 11766560
SCIANCA ERMINIA ANA 11099177
SELLA MIRTHA LUCIA MARIA 13155690
SUAREZ HECTOR OSCAR 11139371
TABORDA SERGIO FRANCISCO
ALEJO 13725874
TEILER HECTOR HUGO 14727509
TEVES OSMAR ALFREDO 6428533
TOBALDO JUAN ANTONIO 11932837
TOGNON ALBINO ANGEL 6438944
15:30 HORAS
TOSOLINI ORLANDO ALCIDES 13929986
USPRUNG SARA SUSANA 14199753
UTRERA RAUL OSCAR 13929906
VAZQUEZ RAMON HECTOR 11614864
VEGA RAUL ALBERTO 14348918
VEGA RAUL NESTOR 13929993
VERA CARLOS OMAR 11614867
VERCELLI NESTOR FRANCISCO 12569058
VIGLINO LAURA CRISTINA 10235183
VINCENTI RENE JOSE 8453029
VISCONTI RAQUEL NILDA 13029335
VOLANO ROBERTO DEL VALLE 11831552
WEISS MARIA ANGELICA 12751526
WERBES JUAN ENRIQUE 11685185
ZOPETTI MILDER SUSANA 13929910