Federal A: Sportivo Belgrano lejos de la clasificación

Con la derrota sufrida en Las Parejas, Sportivo Belgrano de San Francisco, quedó muy lejos de la zona de clasificación.

La «Verde» quedó a siete puntos del último puesto de clasificación y sólo le restan por jugar doce.

Resultados 25° fecha

Sportivo Belgrano 0 – Sportivo Las Parejas 1

Chaco For Ever 1 (Fissore) – Crucero del Norte 0

Racing 5 (Chalabe, Garnerone, Fernández y Jara x2) – Unión (S) 1 (Ponce de León)

Gimnasia (CdU) 2 (García y Oviedo –p-) – Defensores de Belgrano 1 (Coronel)

Douglas Haig 0 – DEPRO 1 (Robles)

Boca Unidos 1 (Ríos) – Sarmiento 1 (Almirón)

Juventud Unida (G) 1 (Trejo) – Gimnasia y Tiro 0

Libre: Central Norte

Fecha 26

Sportivo Belgrano vs Boca Unidos

Sarmiento vs Juventud Unida (G)

DEPRO vs Sportivo Las Parejas

Defensores de Belgrano vs Douglas Haig

Unión (S) vs Gimnasia (CdU)

Crucero del Norte vs Racing

Central Norte vs Chaco For Ever

Libre: Gimnasia y Tiro

Fuente: Diario Sports San Francisco