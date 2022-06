San Jorge ya tiene agenda deportiva para esta semana

0 0

Read Time: 2 Minute, 23 Second

A través del habitual informe, Club San Jorge comunica las actividades programadas para el día de la fecha.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS💙*

🏀*BÁSQUET MAYORES*

San Jorge recibe a Sportivo Suardi en una nueva fecha del Asociativo.

Este viernes desde las 22.

🏀*BÁSQUET MENORES*

*En básquet masculino*.

San Jorge recibe a Sportivo Suardi.

Viernes 03-6 cat. U17 desde las 20 hs.

Sábado 04-6.

Mini básquet desde las 9,00

U13 desde las 12,30

U19 desde las 14,30

U15 desde las 16,30

*Encuentro en Sunchales*

El domingo 5-6 San Jorge viaja con dos equipos de la categoría Mini a participar del Encuentro Organizado por el Club Unión de esa ciudad y con la participación de equipos de toda la zona.

*En Básquet femenino*

San Jorge juega el clásico en cat. U15. Recibe a Centro el día domingo 5-6 desde las 11 hs.

🔵*BOCHAS*

Desde la mañana del domingo las canchas de San Jorge tendrán actividad ya que se jugarán partidos del torneo organizado por el el Social de Chipión. Los jugadores del club participarán en las tres categorías (primera, segunda y tercera) en pareja.

⚽*FÚTBOL DE PRIMERA*

Este domingo 5-6 San Jorge recibe a Tiro Federal en busca de alanzar la zona de clasificación.

Desde las 14 en Tercera especial y desde las 16 en Primera.

⚽*FÚTBOL INFANTIL*

Sábado 5-6. San Jorge visita a 9 de Morteros en un choque clave por la punta del torneo. La tira de 5 categorías se juega desde las 12. Además, se juega el torneo zonal en categorías Promocional, Pre infantil, Infantil y Prejuvenil.

🤸🏻♀️🤸🏻♂️ *GIMNASIA*

Las y los gimnastas del club se preparan para el Encuentro de Categoría Escuela que se desarrollará el próximo sábado 11 en nuestras instalaciones.

🏐*NEWCOM*

El NewCom de San Jorge tendrá fin de semana libre.

🎾*PÁDEL*

Este fin de semana desde el jueves 2 se desarrollará el torneo de Caballeros categorías 4ta, 6ta y 8va organizado por Centro Social. San Jorge será sub sede y tendrá partidos desde el día jueves.

Además, este fin de semana se jugará el Torneo de Damas categorías 6ta y 8va organizada por 9 de Morteros.

🛼*PATÍN*

Continúan los entrenamientos a cargo del profe Alexis Luna:

Martes y Jueves a las 18 (nivel inicial), 19 (nivel intermedio), 20 (nivel avanzado) y 21 (Patín de adultos).

🏐*VOLEY*

Este miércoles 1-6 desde las 18,45 se juega el clásico de vóley de menores. San Jorge recibe a Centro en categorías Sub 12, Sub 13 y Sub 14.

El domingo 5-6 las chicas del maxi vóley viajan a Morteros para jugar el Gran Prix en Tiro Federal desde las 9.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn