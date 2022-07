Córdoba se inundó de risas, con el Festival Pensar con Humor

0 0

Mujeres cordobesas dieron cierre a la XV edición del Festival Pensar con Humor con la presentación de La Bicho y la Doc Bazán Quiroga y Lara dejá de actuar en el Teatro Real, también Un Oso Amateur y Andando en el humor en la Capilla del Paseo del Buen Pastor; Donn Nadie en barrio Estación Flores; Doña Jovita todo terreno en Cruz del Eje, De Battisti & Monteagudo en Nono, Impuras, Casi una Revista en Sampacho y Cotomanía en La Carlota.

Alrededor de 18 mil personas fueron testigos de esta edición que recorrió las calles de la ciudad, los barrios, espacios culturales, teatros, cárceles y localidades de nuestra provincia con salas colmadas de gente, risas y carcajadas y donde todos se preguntaron «de qué se ríe el humor»… ¿Cuál es la mecánica que nos hace reír? ¿Cuál es el disparador que nos despierta la ironía? ¿Cómo hacemos reír a un cordobés?

El festival que se nutre de la calle, de lo urbano, de la naturaleza para expresarlo en un chiste, en un chascarrillo, en una risa, en una carcajada: ese es el espíritu de nuestro festival y de nuestros humoristas, el humor bien cordobés, nuestra marca registrada en Córdoba, la capital del humor.

Más de 50 humoristas y artistas en 4 jornadas intensivas de humor, presentaron más de 40 espectáculos y actividades en distintos escenarios. Durante 4 días en nuestra provincia se habló del humor cordobés, de qué se ríen los cordobeses, de qué se ríe el humor, por qué nos reímos del humor, desde cuándo nos reímos…. De todo eso hablaron nuestros humoristas y artistas cordobeses noveles y consagrados.

Alejandro Orlando, de Los Modernos, estuvo en el Real con XX XY (Sexo, Magia y Rock and Roll) y definió al festival como “el más bonito de los que se realizan en Córdoba, coexisten todas las posibilidades del humor: la gente consagrada, los que recién comienzan; todas las aristas como el stand up, los humoristas, los personajes, y me encanta que suceda”.

El viernes por la noche fue el turno de La Maratón del Humor que reunió a Mario Devalis, Chicharron, Picarito Correa, Miguel Durán, Marcos Ontivero, Chule, Marcos Marquini, Jorge Tisera, Víctor Quinteros, el Mudo Esperanza, Gabriel Kalemberg, el Flaco Peña y el Coto que juntos colmaron la sala de gente y de risas sin interrupciones.

“Ver el teatro Real lleno y a pura carcajada es una caricia al Corazón”, manifestó Marcos Ontivero al finalizar la función. Y sábado, fue el turno de Nardo Escanilla con Buenardo, el humorista destacó que este es “el mejor festival de toda Córdoba, defendamos el Pensar con Humor”.

Algunos de los destacados o pastillitas de esta edición fueron las intervenciones en San Jerónimo 66, donde los integrantes de la Comedia Cordobesa con Cabaret Carmona deleitaron a los transeúntes, risas, cámaras, filmaciones… se llevaron las miradas de quienes pasaban por ahí, porque en San Jerónimo 66 pasan cosas…

Escenario Humor al Paso

También el escenario de Humor al Paso conquistó a todos quienes paseaban por la peatonal. Cordobeses y turistas se sorprendieron con el escenario y se animaron a subir a contar un chiste, cantar una canción y hasta bailaron al ritmo de las canciones que se mezclan en la peatonal.

Mientras, en el Teatro Real se realizó el concurso Humor al Toque, y sus jurados Jorge Mansilla, La chacha Alvarado y Marcelo Coto, seleccionaron a tres participantes: Mailen Reynoso Sabio, quien ganó el premio de $50.000 y la posibilidad de participar en la próxima edición del Festival Pensar con Humor 2023; Gregorio Juárez, el segundo lugar con $30.000 y también la posibilidad de participar en la próxima edición del festival; y el tercer lugar para Vanessa Gigi Missirlian quien obtuvo una mención honoraria y $20.000.

Actividades pedagógicas y Muestra Gráfica

Hay que destacar las actividades pedagógicas que se realizaron en las salas del Teatro, Radio La Ranchada y la Biblioteca Mayor de la UNC, conversatorios, talleres, charlas y muestras que convocaron a más cordobeses para seguir hablando del humor.

La Muestra Gráfica Todo Coya de Cape, artista gráfico que realizó la identidad del festival, se puede disfrutar cuando se ingresa al Patio Central de la Agencia Córdoba Cultura, en Deán Funes 64. Cape expresa gráficamente y en colores, lo urbano, la naturaleza y la calle.

Asimismo, la capilla del Buen Pastor, el espacio Máscara y María Castaña fueron testigos del espíritu del festival; en los barrios y localidades de nuestra provincia también se sintieron los aplausos y las risas para nuestros artistas y humoristas que dejaron todo en estos 4 días del festival.

La Agencia Córdoba Cultura y el Teatro Real agradecen a todos los artistas y humoristas que participaron y al gran público que nos acompañó en esta XV edición del “Festival Pensar con Humor 2022”, por el compromiso y por la risa asegurada.

