Soja retrocede a valores del 2021, en una semana

No son buenas las noticias que llegan para la soja en materia de precios: el mercado de Chicago prolongó el tobogán bajista en la última jornada de la semana anterior, y el poroto sumó su cuarta rueda en rojo, retrocediendo más de U$S 30 dólares a lo largo de la semana.

La oleaginosa acabó la jornada a U$S 480,33 la tonelada en la posición julio, una baja de casi U$S 10 frente al jueves y de casi U$S 34 dólares en comparación con los U$S 514,69 a los que había llegado el martes.

Fuente y nota web Infocampo

