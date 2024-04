«Mujeres Puente»: Ultimos días del concurso, para dar nombre a la obra inaugurada en 2023

0 0

El concurso “Mujeres Puente” ingresa en su última semana de vigencia con el objetivo de elegir el nombre que llevará el puente peatonal que une el Parque Las Heras-Elisa con la ex Plaza Austria y que fuera inaugurado en 2023.

La iniciativa conjunta del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba tiene como objetivo homenajear y visibilizar la labor de cada una de estas mujeres seleccionadas como candidatas, un reconocimiento a su aporte para consolidar una sociedad más equitativa en el ejercicio de los derechos.

La votación se extiende hasta el próximo domingo 21 de abril a través del sitio web. Allí ya se encuentra disponible una producción especial en formato audiovisual, con testimonios que posibilitan acercar al público general a la vida y obra de cada una de las candidatas.

Las Protagonistas

Enfermeras Heroínas de Malvinas

En nombre de las Enfermeras Heroínas de Malvinas, Mónica Reviglio, periodista y comunicadora con perspectiva de género, expresa la importancia de visibilizar a estas mujeres que lo dieron todo por la patria. “Es momento de rendirles un homenaje, de tener un lugar que las identifique”.

Sonia Torres

Camila Gómez Parodi, es nieta de la destacada referente en Derechos Humanos. En su relato, nos cuenta sobre el impulso que tuvo Sonia Torres por encontrar a su nieto y a todos los nietos que faltaban. “Tuvo una vida dura, pero siempre luchó desde el amor y el trabajo colectivo”.

Luisa Martel de los Ríos

Otra de las historias destacadas es la de Luisa Martel de los Ríos, mujer conquistadora e intrépida que acompañó a su esposo, Jerónimo Luis de Cabrera, en las exploraciones en territorio cordobés. “Muchas calles y puentes nombran a los primeros fundadores y esto sería un reconocimiento a las fundadoras”, declara Ana Noguera, historiadora e investigadora.

Leonor Marzano

Por su parte, Marta Gelfo hace hincapié en el origen del cuarteto y el valor cultural que tiene para los cordobeses: “yo les digo a todos que no se olviden que el cuarteto viene de Leonor Marzano, que si no fuera por ella no existiría el cuarteto que está en vigencia”, manifiesta la hija de la compositora y creadora del tunga tunga.

María Saleme de Burnichon

En el ámbito de la educación, se destaca María Saleme de Burnichon y sobre su legado habla Flavia Dezzuto, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades. “María es un recordatorio que es preciso caminar y hacer, que de algún modo, florezca vida en el desierto. Es una invitación para que sea inspiración en la comunidad local”.

Rossana Elisabeth Juncos

Como deportista referente, la nadadora cordobesa Georgina Bardach, describe la participación fundamental de Rossana Juncos en las Olimpíadas de 1976, porque “ella nos permitió a todas las deportistas en animarnos a soñar con un juego olímpico y llevarlo a la realidad”.

Se puede conocer a las demás postuladas y su historia a través de este link. Entre ellas: Prosperina Paraván, Marina Waisman, Elvira Ceballos, Sara Astiazarán, Maite Amaya, Margarita Zaztkin y Elsa Chamorro Alamán.

Sobre Mujeres Puente

Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba para homenajear y visibilizar la labor de cada una de estas mujeres para continuar abogando por una sociedad más equitativa en el ejercicio de los derechos, al reconocerlas como actoras de transformación social.

La preselección de las candidatas fue realizada de forma conjunta por mujeres miembros de entidades gubernamentales, académicas y organizaciones civiles, para lograr transparencia y consenso en dicha instancia.

Una vez que se conozca el resultado de la votación, se presentará un proyecto de ley en la Legislatura para establecer el nuevo nombre del puente de manera oficial.

Es una construcción ubicada entre los puentes Antártida y Centenario y constituye un aporte para el reordenamiento, revalorización e integración del sector del Parque Las Heras-Elisa.

Y esta iniciativa no solo busca cambiar el nombre del puente, sino también resignificarlo como un símbolo del impacto positivo y trascendental que tienen las acciones de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

Video Nominadas

