Visitas 23 Se jugó el segundo Gran Prix Sub 18 de la Liga Morterense de Voley. Las subsedes fueron en Centro Social de Brinkmann y Porteña. Resultados ZONA A (Porteña Asoc.): -Porteña Asoc. 2 vs. 9 de Julio de Morteros 0; Social de Chipión 2 vs. 9 de Julio de […]