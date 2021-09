Se jugó Grand Prix de Voley Sub 18 y Maxi-Voley

Se jugó el segundo Gran Prix Sub 18 de la Liga Morterense de Voley. Las subsedes fueron en Centro Social de Brinkmann y Porteña.

Resultados

ZONA A (Porteña Asoc.):

-Porteña Asoc. 2 vs. 9 de Julio de Morteros 0; Social de Chipión 2 vs. 9 de Julio de Morteros 0 y Porteña Asoc. 0 vs. Social de Chipión 2.

ZONA B (Centro Social):

-Cult. La Paquita 1 vs. Centro Social Brk. 2; Tiro Federal de Morteros 0 vs. Centro Social Brk. 2 y Cult. La Paquita 2 vs. Tiro Federal de Morteros 1.

CRUCES FINALES:

-5° y 6° puesto: Tiro Federal de Morteros 2 vs. 9 de Julio de Morteros 1

-3° y 4° puesto: Porteña Asoc. 2 vs. Cult. La Paquita 1

-1° y 2° puesto: Social de Chipión 2 vs. Centro Social Brk. 0

TABLA DE POSICIONES:

-Social de Chipión 18 puntos; Centro Social Brk. 12; Cult. La Paquita 7; Porteña Asoc. 6; Tiro Federal de Morteros 4; 9 de Julio de Morteros 3.

El Maxi Voley fue para Sportivo Suardi

El sábado en La Paquita, se disputó el segundo Grand Prix de Maxi Vóley.

Se consagró Sportivo Suardi que sumó 15 puntos, tras ganarle 2 a 0 a Seeber y 2 a 1 a Unión de San Guillermo.

Resultados

-Cancha 1: C. J. Vignuad 0 vs. Cult. La Paquita 2; C. J. Vignaud 0 vs. Social Seeber 2; Munic. de Freyre 2 vs. Centro Social Negro 0; Centro Social Rojo 2 vs. San Jorge 1; Munic. de Freyre 1 vs. Tiro Federal Rojo 2 y Tiro Federal Rojo 0 vs. Unión San Guillermo 2.

-Cancha 2: Sp. Suardi 2 vs. Social Seeber 0; Porteña Asoc. 0 vs. San Jorge 2; Sp. Suardi 2 vs. Unión San Guillermo 1; Tiro Federal Verde 0 vs. Cult. La Paquita 2; Porteña Asoc. 0 vs. Tiro Federal Verde 2 y Centro Social Rojo 2 vs. Centro Social Negro 0.

-Posiciones: Sp. Suardi 15 puntos; Cult. La Paquita 14; Tiro Federal Verde y Tiro Federal Rojo 12; Unión San Guillermo, Munic. de Freyre y Centro Social Negro 11; San Jorge 10; Centro Social Rojo 9; Social Seeber 8; Porteña Asoc. 7; C. J. Vignaud 5.