San Jorge y Centro Social de locales, en el 1º juego play off del Basquet Asociativo

Este viernes 12, arrancan las instancias de cuartos de final del Basquet Asociativo de la Morterense. Los dos equipos Brinkmanenses tuvieron una campaña regular para finalizar en los puestos de vanguardia.

San Jorge que terminó con el 2, y Centro Social por diferencia de tantos con el 3.

De esta manera, ambos eligieron jugar el primer play off en condición de local. Por lo tanto desde las 22 horas, habrá ruedo en los dos clubes.

Play Off (cuartos de final) al mejor de tres juegos

San Jorge vs. Nueve de Morteros

Centro Social vs. Porteña Asociación

Unión San Guillermo vs. Tiro Federal