Basquet: Sin jugar San Isidro se queda con el partido ante Libertad

Por casos de Covid en el equipo de Libertad de Sunchales, no se disputará el juego por una nueva fecha de la Liga Argentina de Basquet, quedando la victoria para San Isidro de San Francisco.

Le dan por ganado el juego con un marcador de 20-0.

El comunicado de Libertad de Sunchales

Debido a un nuevo caso positivo de Covid – 19 en el plantel aurinegro, el Club Libertad comunica que no viajará a San Francisco para enfrentar a San Isidro, en el partido correspondiente a la Liga Argentina de Básquet, priorizando la salud de sus jugadores y cuerpo técnico.

La nueva disposición de la AdC, atendiendo a la situación epimediológica actual, indica «En el caso de que un partido no se dispute por no poder completar sus planteles, se le otorgará 2 puntos al equipo ganador (aquel que pueda completar su equipo) y 1 al perdedor (aquel que no logre completar el mínimo de fichas para jugar).»

Fuente: Diario Sports San Francisco