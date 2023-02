San Isidro: Busca consolidarse en la Liga Argentina- Conferencia Norte

0 0

Con el objetivo de lograr el 1 en la fase regular de la Liga Argentina de Basquet, San Isidro de San Francisco se prepara para sus últimos compromisos.

Partidos pendientes

28/02/2023 – Libertad Vs. San Isidro

7/03/2023 – San Isidro Vs. Ameghino de Villa María

14/03/2023 – San Isidro Vs. Colón de Santa Fe

16/03/2023 – San Isidro Vs. Jáchal de San Juan

29/03/2023 – San Isidro Vs. Sarmiento (R)

Tabla de Posiciones – Conferencia Norte

Fuente: Diario Sports San Francisco

