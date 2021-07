Ya están los protagonistas de llaves finales de la Liga Argentina de Basquet

En el Basquet de la Liga Argentina, ya están los cuatro protagonistas de las llaves de finales de cada conferencia, en busca del ascenso a la Liga Nacional.

Cronograma

Conferencia Norte

Miércoles 21/7 – 18:00 – Unión (SF) vs. Villa San Martín

Jueves 22/7 – 18:00 – Villa San Martín vs. Unión (SF)

Sábado 24/7 – 18:00 – Unión (SF) vs. Villa San Martín

Conferencia Sur

Jueves 22/7 – 19:00 – Villa Mitre (BB) vs. Quilmes (MdP)

Viernes 23/7 – 19:00 – Quilmes (MdP) vs. Villa Mitre (BB)

Domingo 25/7 – 19:00 – Villa Mitre (BB) vs. Quilmes (MdP)