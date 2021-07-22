Continúa la campaña de vacunación anti-covid. El operativo comienza a las 13 horas

El Gobierno Municipal de Brinkmann informa que este viernes 23 de julio, se lleva a cabo un nuevo operativo de vacunación anti-covid.
Los citados deben presentarse con el documento de identidad y el certificado de vacunación.
VACUNACION VIERNES 23/07/2021
13:00 HORAS
ACOSTA EMILSE MILENA 29514143
ACTIS MAURICIO EDGAR 27869581
AGUILAR JUAN PABLO 28055571
ALBORNOS NANCY PAOLA 28723960
ALFONSO VERONICA ISABEL 30101157
ALIFANO DARIO ALBERTO 28844999
ALLENDE ANGEL ALBERTO 23236053
ALTAMIRANO SOLEDAD 28708463
ALVAREZ JUAN ANGEL 26385266
ALVAREZ YAMILA EUGENIA 27909114
ANDRADA PATRICIA GUADALUPE 28173122
ANGULO FERNANDO RUBÈN 30954987
AON RUBEN EMILIO 28025542
ARCARI DANIEL ALEJANDRO 24420061
ARGAÑARAZ ERICA SOLEDAD 28255785
ARMENTA PAOLA VALERIA 29514165
ARNOLFO ANALIA ANDREA 29514139
ARRO VALERIA CAROLINA 27540699
ARTAZA VALERIA SOLEDAD 31355003
AUDISIO MARIANA PAOLA 29156091
AVILA ANGEL CLAUDIO 28959688
AVILA JOSE LUIS 29841982
BAEZ LEANDRO MIGUEL 29352387
BAIMA CARLOS MARÍA 29363178
BALBASTRO MONICA JESICA 29352367
BALBO ARIEL GUSTAVO 30350114
BARBERO BRENDA MICAELA 39001687
BARONE NOELIA BEATRIZ 29933405
BARROS PABLO CEFERINO 28255789
BAZAN MARIA GUADALUPE 29933451
13:15 HORAS
BELTRAMINO FRANCISCO JOSE 29349695
BENAVIDEZ CESAR DAMIAN 29164000
BENITEZ JULIETA YANINA 29850588
BENITEZ MIRTA SOLEDAD 30590547
BERGONZI DANIEL OMAR 27540656
BERGONZI VALERIA DEL CARMEN 30954939
BERTONE VERONICA 29933409
BEVIONE CAROLINA ANDREA 29652680
BIANCIOTTI IVANA SUSANA 29921727
BIANCO SOFIA BEATRIZ 28356915
BIDERBOST LUCIANO DAVID 31218110
BIDERBOST PAOLA MARISEL 18786039
BLENGINO LAURA FERNANDA 28255779
BOGLIONE JOSE CARLOS 31139614
BOGLIONE PAOLA ALEJANDRA 27867423
BONALDI MARISA IRENE 27869532
BRUNA ANDRES EDUARDO 30954933
BRUNA LUCAS OMAR 29332957
BRUNO DIEGO ALEJANDRO 28405105
BURATTO LEONARDO EZEQUIEL 30350182
BURATTO LORENA MARIEL 27869555
BURGA SEBASTIÁN ANDRÉS 30087362
BUSTOS DAVID CEFERINO 30350143
CALDERON PABLO SILVERIO 29240667
CARINO CRISTIAN DARIO 30350150
CASTELLARI GABRIEL ALBERTO 29352514
CASTELLI SILVANA VANINA 30350198
CASTRO MANUEL ALEJANDRO 29514112
CAVALLO HORACIO ANTONIO 17541527
CENIZO JUAN JOSE 29833159
13:30 HORAS
CERRUDO DANILA ALEJANDRA 31023262
CERVERA EDUARDO ALBERTO 30587906
CESANA GERMAN 29087864
COLOMBINI JOSE MARIA 29514152
CONTRERA Andrea Viviana 28248809
CONTRERAS ADRIANA ROSA 24942595
CONTRERAS EDGARDO ENRIQUE 41034609
CONTRERAS JORGELINA SOLEDAD 31331903
CONTRERAS LORENA 28670318
CONTRERAS MARIA 30544661
CORDOBA DIEGO ALBERTO 29352368
CORDOBA RODRIGO MAXIMILIANO 30954981
CORDOBA YANINA VANESA 29332974
CORIA IVANA MARIA 29085325
CORNEJO SANDRA ELISABETH
MARIA 28724000
CORTEZ DIEGO MIGUEL 29332964
CORTEZ JORGE ARIEL 30350142
CORVALAN PAOLA MALVINA 29332991
COSEANI DARIO ALEJANDRO 35870879
DALL AGATA NATALIA MARIA 28248929
DALMASSO CRISTINA VALERIA 28723977
DARDATI PABLO ANDRÉS 30640536
DAVICO PABLO ARIEL 28723975
DE PAUL GABRIELA PAOLA 30350172
DEMARCO HORACIO DANIEL 29933410
DIAZ ADRIANA MARIA 26078063
DIAZ MARINA ESTHER 30954958
DIEGUEZ ANALIA ISABEL 28104534
DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO 16752288
DOMINGUEZ MARIA CELESTE 29933483
13:45 HORAS
ECHAVARRIA ROQUE OMAR 29933499
ESPINDOLA ALEJANDRA SOLEDAD 31386671
ESPINDOLA NATALIA SOLEDAD 29579876
ESPINDOR LILIA DEL CARMEN 17471743
FALCO DIEGO ALBERTO 29933432
FALCO EVANGELINA DEL VALLE 29087885
FARIA ENRIQUE RAUL 28530923
FARIAS FELIX FERNANDO 26035921
FARIAS SARA ALEJANDRA 30350116
FERRER FRANCO MATIAS 30350112
FERRERO MARIA BELEN 28723902
FERRERO MATIAS RAUL 28723907
FERRERO MAURO MATIAS 26883220
FERRERO RODRIGO CARLOS 27891719
FERREYRA DANIEL ALBERTO 29367563
FERREYRA GABRIEL GUSTAVO 29717838
FIGUEROA JULIAN JOSE 29514144
FLER MARCELO OSCAR 29012003
FORNERIS MARCOS JOSE 28255756
FOSSATTO LUCAS JOSE 26014966
FUNES ESTELA NORMA 17541555
GAIDO MARIANELA 30954934
GAIDO MAXIMILIANO JUAN 29514120
GAITAN CRISTIAN EDUARDO 28804557
GAITAN HECTOR ANTONIO 28804552
GAITAN PAOLA BETINA 28959617
GALIMBERTI CARLOS MARIA 25924307
GALLEGOS DIEGO RUBEN 26014968
GALLINO VERONICA ANDREA 27540692
GALLO LEANDRO FABIAN 28024986
14:00 HORAS
GALLOTTO ANGELES DEL
ROSARIO 40298519
GALOPPO JUAN MARTIN 28249625
GALOTTO MARCO ANTONIO 29087892
GARCIA PAOLA NOELIA 29514115
GARELLO PABLO JAVIER 30091844
GARIONE CRISTIAN ALBERTO 29514107
GARIONE MELINA MARIA 30954909
GARNERO CARINA VERONICA 28273048
GARRONE MAURO ALBERTO 28723979
GAY JUAN PABLO 29933437
GELSO GISELA VALERIA 30350165
GIACOSA CECILIA 29087886
GIAVENO DAVID CARLOS 29332967
GIORDANO CARLOS DANIEL 30096658
GIORDANO VALERIA PAOLA 28804560
GIORDANO VICTORIA 27869554
GIORGIS MARIANA ROSA 28715758
GIRON GUSTAVO ARIEL 28748160
GIRON LAURA SOLEDAD 29156099
GODOY JORGELINA FABIANA 30350135
GONTERO VIRGINIA PAOLA 30604857
GONZALEZ PAOLA GUADALUPE 27522237
GONZALEZ ROQUE JAVIER 29411782
GONZALEZ YAMILE JIMENA 30954946
GOYTEA EDUARDO FELIPE 29087860
GRAMAGLIA NATALIA VERONICA 29285012
GRANT HECTOR LEONARDO 27540691
GUTIERREZ DAMIAN ALEJANDRO 30350170
GUTIERREZ PABLO MARTIN 29514109
HOFSTETTER JOSE IGNACIO 28255760
14:15 HORAS
IBAÑEZ LUIS FERNANDO 29933465
IBAÑEZ MALVINA MARINA 29332980
IBAÑEZ SERGIO VICTOR 29087893
IFRAN MARIELA SOLEDAD 28582474
INGARAMO BREDA CRISTINA ROSA 30167258
ISLEÑO CECILIA SOLEDAD 28981406
ISLEÑOS SANDRA MARIELA 26928829
JUAREZ CARINA LORENA 25545078
JUNJO JUAN PABLO 29514132
KUCHEN IGNACIO ADOLFO 29418178
LABASTO IRMA BEATRIZ 28577265
LAISO ROBERTO RAMON 16417925
LEGUIZAMON CESAR ROBERTO 30604821
LEIVA CRISTIAN ANDRES 30468574
LEIVA MARIA ISABEL 30350138
LENCINA VANESA PAOLA 30350121
LEON FRANCO GONZALO 28209192
LOPEZ JOSE LUIS 17541507
LOPEZ LILIANA LORENA 28576282
LOPEZ MARIA TERESA 31369648
LOPEZ PAOLA ANDREA 29514142
LOZA NOELIA ALEJANDRA 28626032
LUDUEÑA LUCAS CARLOS 29933403
LUDUEÑA MARICEL INES 28723910
LUDUEÑA PABLO FERNANDO 30350108
LUDUEÑA PAOLA MARICEL 29339927
LUDUEÑA PATRICIA DEL CARMEN 24133042
LUDUEÑA VANESA SOLEDAD
ANAHI 29933402
LUDUEÑA VERONICA ISABEL 30954922
LUDUEÑA ZULMA MARIA INES 26928883
14:30 HORAS
LUJAN CECILIA RAQUEL 28959578
LUNA ELIZABET ANTONIA 24188073
LUNGHI MILENA NORMA 30350194
MAIDANA JUAN JOSE 24250118
MAIDANA MARIANA 29363334
MAIDANA MONICA ALEJANDRA 21400854
MAINA MARIANO JESÚS 31085410
MALANO GONZALO MATÍAS 30954903
MALANO JORGE ANDRES 29933469
MALANO PABLO ANDRES 28837252
MALDONADO PABLO MARTIN 29054451
MAMBERTO NATALIA SOLEDAD 29294814
MANERA MARIA ESTHER 16129357
MANSILLA ADRIANA ALEJANDRA 28959517
MANSILLA LAURA RUTH 30468694
MANSILLA ULISES MIGUEL 24414501
MARETTO CAROLINA DEL VALLE 28097788
MARQUEZ DIEGO DANIEL 28723911
MARQUEZ GLADYS AURELIA 26014932
MARQUEZ VIVIANA MABEL 29514138
MARTINEZ BLENGINO VICTORIA 40505082
MARTINEZ MATIAS DAMIAN 28723951
MARTINO ARIEL LUIS 27540694
MARTINO DAMIAN ALBERTO 29933463
MARTINO DIEGO ALEJANDRO 30954905
MARTINO PAOLA ANDREA 30954930
MASIN MARCELO GABRIEL 30432804
MASSINI VERONICA MARIA 30544653
MEDINA CLAUDIA SOLEDAD 29087861
MEDINA SANDRA MABEL 28591854
14:45 HORAS
MEDINA VANESA ANDREA 30468534
MEDRANO EDGARDO ANTONIO 29820731
MENDOZA CLAUDIA NOEMI 27867351
MENDOZA MARIA SOLEDAD 29933481
MIRANDA MARIA VERONICA 29514116
MIRANDA MIGUEL ANGEL 24942553
MIRANDA NORBERTO LUIS 29179434
MIRANDA PATRICIA DEL CARMEN 27869540
MOLINA SILVANA CARINA 24216809
MOLINO EMILIANO 28723903
MONTIEL CARLOS DANIEL 30468645
MONTIEL VANINA ALEJANDRA 28581699
MORALES IVANA CARLA 29514141
MORINI LILIANA BEATRIZ 16440625
MORINI LUCAS BELEN 29087871
MORINI VICTORIANO 43606903
MORRA SEBASTIAN 32166437
MOYA GUILLERMO FERNANDO 28723944
MUCHA MARCELO ALFREDO 28606556
MUGA JUAN CARLOS 20727760
MÜLLER VANESA SOLEDAD 34416981
NARETTO RUBEN ALEJANDRO 30544666
NAVARRO ANDREA TERESA 28044243
NAZ JUAN JOSE 28255777
NEGRO CLAUDIO ALCIDES 27867422
NELLEN GABRIEL ANDRES 26014925
NELLEN MONICA PATRICIA 28255770
NUÑEZ MAURICIO ALEJANDRO 29226714
OGGERO ROMINA ARACELI 29798586
OLIVERA JAVIER 29332966
15:00 HORAS
ORTIZ DIEGO CESAR 29332981
ORTIZ MARIA SOLEDAD 30350141
PAGANI DANIELA PAOLA 29933482
PALACIOS GUSTAVO ALEJANDRO 27869535
PALAVECINO CARINA 26591197
PASTORE LUIS JOSE 30954966
PASTORE VALERIA ISABEL 27871377
PERALTA ALEJANDRINA MARIBEL 29482056
PERALTA DARIO GABRIEL 30091878
PERALTA HORACIO ANDRES 29156072
PERALTA MAURO GERMAN 31744512
PERALTA SEBASTIAN ALEJANDRO 29933461
PERALTA SILVIA VERONICA 28413665
PEREZ DANIELA SOLEDAD 30384142
PERREN VERONICA MARGARITA 29167398
PERULERO PAOLA 31088171
PESSUTO MARIANO MATEO 28248957
PIGNATA MARIA SOLEDAD 27869026
PIZARRO GONZALO ESTEBAN 25297510
POSSETTO HORACIO DAVID 30350177
POSSETTO LORENA DEL VALLE 29514131
POSSETTO PATRICIA DEL CÁRMEN 29332954
PRATTO NATALIA ANDREA 30954916
PROCOPIO MARCO ANTONIO 29587147
QUIROGA EVELINA LUISA 30705284
QUIROGA JORGE ENRIQUE 14550460
RAMALLO JORGE SEBASTIAN 28723906
RAMALLO SERGIO RAMON 28723905
RAMALLO SOLEDAD 30350188
RAMALLO SOLEDAD GUADALUPE 29087855
15:15 HORAS
RAMIREZ SUSANA BEATRIZ 27869559
RAMIREZ VERONICA DEL CARMEN 30266770
REISCH VERÓNICA DEL LUJÁN 30705306
REYNOSO PAOLA ALEJANDRA 29933445
RIBERI EMILIANO DARIO 30954952
RIEDEL BETIANA DEL VALLE 30954975
RINALDI YANINA INES 29156061
RIOS MARIA NOEL 33798087
RIOS SONIA MABEL LUCÌA 28374144
RISTA GISELA 29332973
RIVAS JOSE RAMON 24713634
RIVERO DANIEL GUSTAVO 30701536
RODRIGUEZ JOSE CARLOS 30350125
RODRIGUEZ MARCOS GABRIEL 31078534
RODRIGUEZ STELLA MARIS 28959537
ROMERO CARLOS HERNAN 27540781
ROMERO MARIELA IVANA 30682892
ROMERO NELSON FABIÀN 28577258
ROSALES MARCIA 29605975
ROSMARI ADRIANA BEATRIZ 28581747
ROTELA CAROLINA VALERIA 28723904
RUFFINO NATALIA 28581681
RUHL ANDRES JOSE 26072561
RUIZ ALBERTO ISMAEL 17721512
SALEG CAROLINA 30954959
SANCHEZ CELIA VANESA 29514127
SANCHEZ MARIELA FERNANDA 29622093
SCALERANDI SEBASTIAN DARIO 29087878
SCATA NESTOR ANDRES 29933424
SCIANCA VALERIA SOLEDAD 28723973
15:30 HORAS
SEEBER SIMON DARIO 29332960
SUAREZ ROQUE LEANDRO 28717977
SUAREZ SILVANA SOLEDAD 28723995
SUBACI LUCIANO ISMAEL 28723914
TAVANO DIEGO DANIEL 27867384
TIRANTI CAROLINA SOLEDAD 28255763
TOLEDO JOSE SEBASTIAN 30149912
TOLOSA LUCIANO ANDRES RITO 28819761
TOSOLINI FEDERICO ALBERTO 29212586
TOSORATTO GABRIEL ALEJANDRO 28255775
TOSORATTO HERNAN FEDERICO 29087869
TROGOLO CLAUDIA VERONICA 29514122
TURCHETTI GISELA SABRINA 31336101
ULLUA MARIA SOLEDAD 29240618
UTRERA HERNAN EDGARDO 29514105
UTRERA HORACIO ARIEL 29332956
VACA ANIBAL ROLANDO 23216354
VANETTI GISELA EVELIN 30195191
VANETTI VERONICA 30705282
VARGAS NESTOR FABIAN 30350152
VASQUEZ SERGIO DANIEL 28723935
VEGA ANGELICA ISABEL 29644578
VEGA PAOLA VANESA 31635014
VEGA SILVINA CELESTE 29514167
VEGA VERONICA ANDREA 31555251
VEGA VERONICA VANESA 30350139
VELES CLAUDIO DAVID 28906084
VILLALBA LUIS ERMINDO 28712104
VILLALBA NESTOR FABIAN 29817149
VILLARREAL JULIAN FRANCO 34815689
VINCENTI LAURA SOLEDAD 29933428
VISCONTI GABRIEL OSVALDO 27869586
VIVAS LUIS ALBERTO 29933487
VIVAS MALVINA SOLEDAD 29518571
VIVAS MARINA SOLEDAD 29933434
VIVAS ROBERTO SINESIO 13479931
VIVAS VERONICA ALEJANDRA 27869533
VOISARD JOSÉ EMANUEL 30640800
WILLENER ADRIAN DARIO 29653598
WILLINER ABEL HERNANDO 27143491
WILLINER SANDRA 27867344
WINDHOLZ VICTORIA ANDREA 29833093
ZAFFALON LUCAS ROBERTO 29933422
ZANINETTI HELIANA DEL ROSARIO 30350133
ZARATE CESAR HECTOR 29352451