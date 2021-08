Senasa estableció medidas preventivas por detección de picudo del Algodonero

Ante la detección de un ejemplar de Picudo del Algodonero (Anthonomus grandis Boheman) en la zona de Los Chañaritos, Departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) estableció una serie de medidas preventivas para actuar de manera inmediata y evitar la dispersión de la plaga.

La captura del insecto ocurrió en una trampa de la Red de Vigilancia oficial del Senasa, confirmado por el Laboratorio central del Organismo. Inmediatamente se implementó el Plan de Contingencia.

El Plan contempla la comunicación oficial de la detección a las actores involucrados, intensificación de las medidas fitosanitarias predeterminadas y la sensibilización del área bajo contingencia, es decir, se aumentó la cantidad de trampas instaladas en la zona de la detección y la frecuencia del monitoreo de las mismas.

Además se monitorean los lotes con cultivo y se realizan controles en ruta de los transportes para fiscalizar el correcto encarpado. Cabe destacar que desde el inicio de la contingencia no se han detectado nuevas capturas de la plaga.

El Plan de Contingencia será implementado por 90 días y tiene por objetivo llevar adelante los procedimientos operativos ante una eventual aparición de Picudo del Algodonero en un área donde la plaga no se encuentra presente.

Estas acciones son para evitar el establecimiento de la plaga y su posterior dispersión. En ese sentido, se realizan reuniones con el Comité de Crisis y se analiza el estado de situación y las medidas llevadas a cabo.

El Comité se encuentra integrado por productores algodoneros, técnicos y funcionarios de la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Cooperativa Agropecuaria La Regional, técnicos del Centro Regional Córdoba y del Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero (PNPEPA) del Senasa.

La provincia de Córdoba es considerada actualmente como Área Libre de la Plaga (APL), con un total de 600 hectáreas de algodón para la campaña 2020-2021. Del total del cultivo 350 has. se encuentran en el Departamento Cruz del Eje, 200 has en el departamento Río Primero y 50 has en el Departamento San Javier.

El picudo del algodonero es la plaga más dañina del cultivo del algodón. Su enorme potencial de destrucción se debe a la alta capacidad reproductiva y a las numerosas generaciones que se producen en un ciclo agrícola.

Toda la superficie cultivada se encuentra bajo vigilancia específica mediante trampas activas instaladas en cada uno de los lotes de los establecimientos de las tres jurisdicciones mencionadas y son monitoreadas en forma permanente en todo el año.

En la actualidad, el PNPEPA tiene como objetivo contribuir a la sustentabilidad del cultivo de algodón implementando medidas fitosanitarias para evitar la dispersión de la plaga y disminuir los niveles poblacionales en áreas con alta infestación.

Para obtener mayor información, las personas interesadas pueden ingresar a la página web del Senasa o enviar un correo a algodon@senasa.gob.ar

Fuente: SENASA