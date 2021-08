Córdoba: Confirman que no hay circulación comunitaria de la variante Delta

El Ministerio de Salud de Córdoba a través de la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba, Gabriela Barbás, sostuvo que «por el momento no se está visualizando una transmisión comunitaria» de la variante Delta de coronavirus en la provincia.

Son más de 800 personas las que se encuentran en aislamiento preventivo a raíz de los 19 casos confirmados de esa variante.

«Al tratarse claramente de un cluster familiar» asociado al primer positivo, Barbás consideró que «no hay indicios de transmisión comunitaria».

No obstante, dijo que «sería utópico pensar que la variante Delta no va a entrar y no va a circular», tras lo cual subrayó que, por ese motivo, «es muy importante avanzar en la vacunación y también en completar el esquema de inmunización».

Mientras tanto, el denominado ‘caso positivo cero’ que generó el brote intrafamiliar, el hombre de 62 años, permanece internado desde el sábado último en la terapia intensiva del Hospital Rawson por «insuficiencia respiratoria causada por neumonía bilateral grave», informó el director de ese centro de salud, Miguel Díaz, y añadió que no está vacunado.

La otra persona internada es la mujer de la localidad de San Francisco que se encuentra en «buen estado de salud».

Fuente: Télam