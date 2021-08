Tuvo su continuidad el deporte Bochófilo

– 2° categoría (62 parejas): 1) San Guillermo Bochas Club (Renzo Farías y Alexis Villalba); 2) San Jorge de Morteros (Jorge Sánchez y Sergio Figueroa); 3) Unión Social de San Francisco (Carlos Leyes y Claudio Gerbaudo), equipo éste que ganara la zona en San Francisco y no viajó a definir. La final fue 12 a 0.

Con formato diferente a los anteriores años, se jugaron durante el fin de semana, los Torneos Grand Prix de las Categorías Sub 14 y Sub 18 de Voley. El sábado se jugó el Gran Prix Sub 18 organizado por el Social de Chipión y Cultural La Paquita, en […]