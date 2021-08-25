Jueves 26: Nuevo operativo de vacunación con Moderna

En el Centro de Salud Municipal, este jueves se lleva a cabo un nuevo operativo de vacunación contra el covid 19.
En la oportunidad se vacunarán con 2º dosis de Moderna, a aquellos que recibieron en su momento la vacuna sputnik en 1º dosis.
Los interesados deben llevar el Documento y carnet de vacunación.
VACUNACION JUEVES 26/08/2021
14:00 HORAS
ABALOS MARI+A3:B20A ANGELICA 13993145
ACASTELLO LILIANA INES 16634018
ACOSTA NORMA BEATRIZ 16634008
ACOSTA ROBERTO RAUL 12367987
ACUÑA RAMONA ESTELA 16897021
AGUILAR FAUSTINA ANITA LIDIA 16656461
ALBERTINAZZI MARTA GLADIS 14065976
ALBORNOS RAMON ANTONIO 11558665
ALESSANDRIA TELVINA ASUNTA 1889954
ALESSANDRIA DEOLINDA MARGARITA 1889939
AMBROGGIO STELLA MARIS 14210688
ANDINO JOSE FELICIANO 12224895
ANGULO LUISA RAMONA 14622374
ARCARI ANIBAL ALBERTO 13929952
ARCARI JUAN FRANCISCO 13929924
ARGENTERO CARLOS DANTE 13993138
ARMENTA ELVIRA BEATRIZ 2081472
AYALA ELIA ROSA 14136336
BALBASTRO ROSA BEATRIZ 12776172
BALESTRA CELIA MARTA 13493065
BALZARINI MIGUEL ANGEL 10056773
BARALE JOSE LUIS 13548331
BARBONAGLIA NESTOR LUIS 16634043
BARBOZA MABEL 18329314
BARONE JORGE ALBERTO 16372812
BARROS JUAN ANTONIO 14158433
BASUALDO ELENA MERCEDES 14158402
BATTISTELLA JUAN CARLOS 11777444
BELTRAMINO GUSTAVO PEDRO 14953079
BERNARDI ESTELA GUADALUPE 4831813
14:15 HORAS
BOGLIONE JUAN CARLOS 14196366
BONALDI SUSANA MARIA 14683044
BONAZZA ROSA ANTONIA 14642801
BORDA BOSSANA ANTONIA BEATRIZ 16129344
BOSIO OMAR JUAN 11831531
BRAVO RAUL ANDRES 14158416
BRAVO ISABEL MAGDALENA 13929929
BRUNO ESTELA CLOTILDE 14500441
BRUNO CRISTINA DEL VALLE 13725897
BRUNO LUISA ELENA 12430404
BURATTO OSCAR LUIS 12751503
BURATTO DANIEL ALBERTO 13929904
CALUVA MARISEL DE LOS ANGELES 13493067
CARCANO LUIS ALBERTO 13479910
CARIONI DAMIAN JOSE 16432050
CARRANQUE MARGARITA ISABEL 16056425
CASTAÑARES ADELA MARGARITA 16173594
CASTILLO ALBERTO RAMON 14158457
CAVALLERO HAYDEE LAURA 14158425
CAVALLO ALBERTO DEL MAR 14550409
CEBALLOS NORMA SUSANA 13257625
CENTURION ENRIQUE GUILLERMO 12474817
CERRI SERGIO DEL MAR 14550449
CERUTTI ANA TERESA 10235074
CESANA SILVIA INES 14506853
CLEMENTE NOEMI DEL VALLE 16403863
COLETTI SUSANA JOSEFA 13826607
CONTRERA RAQUEL ELENA 16440643
CORONEL MARIA ESTHER 14550463
CORONEL ELENA MARGARITA 14158459
14:30 HORAS
CORRA ANA MARIA 14158484
CORTEZ MIGUEL ANGEL 11831512
CUELLO GRACIELA RAQUEL 13725863
CULASSO RAUL SANTIAGO 13929978
CURIOTTI SIRLEY TERESA MAGDALENA 14550434
DE PAUL CARLOS AGUSTIN 14550483
DE PAUL MIGUEL ANGEL 14158440
DELRIVO ELDA ANA 12367957
DEPETRIS CELIA LILIANA 16440622
DOGLIANI HUGO JOSE 14683046
DOLEATTO IMELDA ANGELA 6395804
DOMINGUEZ ALDO HUGO 14170779
ESPINDOLA MARIA ANGELICA 13929963
FARELLO MARIA INES 14158421
FARIA BENJAMIN RITO 14269868
FARIA LIDIA ROSA 11831510
FERRARESI ELVER JORGE 14158489
FESSIA SARA ANTONIA DEL VALLE 10253234
FILIPPA MARTA GRACIELA 14413551
FIORAMONTI DOLLY BEATRIZ 13937000
FRANCO ANALIA ROSA 14158426
FRANZOTTI MARISEL CRISTINA 12776170
FRENCIA TERESITA ROSA 14550418
FRENCIA CARLOS ALFREDO 14158422
FUNES CLIVES ROSA 14210519
GAIDO WALTER HUGO 14158431
GAIDO STELLA 14500444
GAIDO LUCIA TERESA 10056771
GAITAN SILVIA 14158458
GALFIONE MARIA INES 13008038
14:45 HORAS
GALLEGOS ANA NORMA RAMONA 13929901
GAY HECTOR MARIO 13480000
GHIRARDOTTI LILIANA NOEMI 14907480
GIACOSA DANIEL ABERALDO 14158463
GIGENA NORBERTO ERNESTO 13479952
GIMENEZ CARMEN EDITH DEL VALLE 16045972
GIORDANO ADRIAN CARLOS 13493068
GIORDANO ANIBAL OSVALDO 10430753
GIORGIS OSCAR DOMINGO 14158417
GIORGIS CARLOS SANTIAGO 11614853
GODOY JOSE ANTONIO 14196392
GOMEZ SILVIA MONICA ANGELA 13929933
GONZALEZ MIGUEL ANGEL 13929967
GONZALEZ SELVA NELLY 14401314
GONZALEZ ANGELICA 14158460
GULLINO GRACIELA BEATRIZ 12329739
HERRERA MARIA LILIANA 14642965
HIDALGO SERGIO EMILIO 14158477
HIDALGO SILVANA ANTONIA 13929974
IBAÑEZ MARTIN 10788951
INGARAMO NOEMI GRACIELA 16440608
IRAZOQUI MARIA GRACIELA 12722408
ISLEÑO DOMINGO ANTONIO 6434771
IZAGUIRRE BEATRIZ GLADIS 14111818
JAPPERT ALBERTO JOSE CARLOS 14158401
JORGE NESTOR JUAN 11950681
JUNCOS MARIA MERCEDES 16440645
JUNCOS MARCELO RAMON 16634033
LEDESMA DANIEL ANGEL JESUS 14878573
LEONARDI FABIAN MARIO 14550473
15:00 HORAS
LEYENDEKER ROSA CATALINA 13451388
LOPEZ SILVIA TERESA 14642859
LOPEZ TERESA DOMINGA 10253249
LOPEZ CRISTINA MANUELA 10788955
LUDUEÑA JUAN CARLOS 14550411
LUDUEÑA ADRIANA ENIGELIA 13929969
LUDUEÑA NESTOR FRANCISCO 13008036
LUNA JOSE 14532904
MAIDANA JUANA OLGA 13929918
MALDONADO RAQUEL 13929964
MANAZZA ANGELA MARIA 13610142
MARENGO ABEL FELIPE LUIS 13725890
MEDINA ROBERTO SEVERO 13929959
MERLINI RUBEN JOSE 14944355
MEZA NATIVIDAD 17122473
MONDINO BERNARDITA MARIA 13929954
MORINI ELIDA MARGARITA 5809554
NARETTO ALBERTO MIGUEL 14344923
NAZZI MIRTA DEL VALLE 13479999
NEDER LILIANA BEATRIZ 14550337
NEGRO ESTELA MARY 16897022
NIEVA RAMON ALDO 6445472
PACHECO HÉCTOR HUGO 11470179
PAGANI OSVALDO JUAN 16634011
PAGANI NANCY MONICA 13929968
PALACIO MARIA CRISTINA 13479941
PALACIOS LAURA 14550465
PALAVECINO JUANA ELSA 14836952
PECILE GRACIELA MONICA 14196418
PERALTA DORA MIRTHA 14158456
15:15 HORAS
PERALTA MARIA DEL CARMEN 13911450
PERALTA MABEL SUSANA 13493063
PERALTA MARTA MERCEDES 10235068
PEREZ NESTOR JESUS 13929919
PERINO RITA JORGINA 14196451
PESARESI DELIA MARIA 16076219
PISANI DANIEL GAUDENCIO 13929903
POLETTO ERIC LIDER 14550471
POSSETTO MARIA ROSA 14944373
POSSETTO ESTELA MARYS 14158404
QUAGLINO ALEJANDRINA DEL CARMEN 16440611
QUARANTA LILIANA INES 14550450
QUEVEDO CLARA MARISEL 14642923
RACCA LILIANA MARGARITA 16634006
RACCA NELSO GABRIEL RAMON 14158446
RAMIREZ HILDA MARIA 12578810
RAUSCH OMAR ADAN 14683029
REVETRIA NORMA GRACIELA 14196441
REYES SONIA NOEMI 13813434
REYNOSO PATRICIA MABEL 16634038
REYNOSO JOSE MARIA RAMON 13479997
RIBERI EDGAR GERONIMO 13929912
RIOS ROGELIO NORBERTO 12627050
ROLON GLADIS MABEL 14221412
ROMERO M JUANA 16228202
ROSSO MYRIAM GUADALUPE 16440607
ROTELA ROSA MARIA 4723191
RUHL MARIA TERESA 13585996
SANCHEZ ELSA MERCEDES 17985192
SCALVASIO SERGIO OLMEDO 14158406
15:30 HORAS
SCHUNK MARIA LUISA 10877615
SCOLARO JUAN JUSTINO 12302526
SCOTTA DANIEL CARLOS 16999396
SERVIN ANDRES ESTEBAN 16404769
SIERRA ELISA MARIA 13929935
SIERRA PABLO BERNARDO 12751535
SOLIS OMAR RODOLFO 11831580
SOLIS LUCIA MARGARITA 12578806
STERREN INES ISABEL 13854627
STREITENBERGER ZULMA MARISA 14962006
SUBASSI JUAN CARLOS 11831558
TABORDA MIRTHA STELLA 12430409
TAMAGNONE PATRICIA MARIA 14158500
TAVANO SUSANA ALICIA 11614877
TESIO ESTELA MARI 16403879
TEVEZ GLADYS NORMA 14532925
TEVEZ JOSE LUIS 14158479
TOSOLINI HECTOR OVIDIO 12751523
UTRERA JOSE LUIS 16008240
UTRERA NOLASCO ANTONIO 14158407
UTRERA VICENTE ALCIDES 14158439
UTRERA ELENA ANGELICA 17541505
VACCHIERI ALBERTO JOSE RAMON 13521768
VARESIO BEATRIZ MONICA 13929996
VARGAS OMAR ATILIO 14550437
VEGA JUANA MAGDALENA 14550424
VILLARRUEL NOEMI BEATRIZ 14683091
WEISS JOSE LUIS 14550402