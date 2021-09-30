Brinkmann: Hoy nuevo operativo de vacunación con 1º dosis de Pfizer

Este viernes 1 de octubre, se anuncia un nuevo operativo de vacunación anti-covid. En esta oportunidad se aplicarán dosis de vacunas Pfizer.
A la fecha Brinkmann cuenta con 8437 personas inmunizadas.
LISTADO COMPLETO- VACUNACION VIERNES 01/10/2021
13:00 HORAS
ACTIS ALESINA ALEJO JOAQUÍN 46719542
ALBARRACIN GUADALUPE 45484757
ALTINA LUCÍA 46719504
AMARANTE FEDERICO 46307403
ANGULO FRANCISCO AGUSTÍN 45937272
ARGAÑARAZ MORENA 46719531
AVILA BIANCA 46224923
BELEN RAUSCH AGUSTINA 46224927
BELTRAMINO JIMENA SOL 46307489
BELTRAMONE VALENTINA NATALI 45697934
BOSIO NICOLÁS FEDERICO 46719543
BREZZO SUBASSI MORENA 45937243
CERNOTTO VALENTINA 45937271
CESANA SIMON JUAN 46224911
CHIALVO CANDELA 45937255
CÓRDOBA MILAGROS JAZMÍN 46307418
CÓRDOBA TOLEDO PEDRO 46307412
ECHAVARRIA GISELA MELISA 45937276
FERRERO SOFIA MABEL 45937241
FERREYRA MATEO 45937264
FUNES NAZARENA 46719532
GARELLO MARIA CONSTANZA 45697928
GARIONE GONZALEZ AGUSTINA ESPERANZA 46128424
GHINAUDO VALENTÍN 46307411
GIORDANO LUDMILA BELEN 45702147
GOROSITO CANDELA SOFIA 45702141
GUTIERREZ LUDMILA ROCÍO 46307500
ISLEÑO GABRIELA DE LOURDES 45937273
LUDUEÑA LUTMILA LUCERO 45697929
MARENGO MORENA ROCIO 45979538
13:30 HORAS
MOLINA MAIA SOLEDAD 45704108
MOLINA YÉSICA ANAHÍ 46307430
MONTENOVE ABRIL ESTEFANIA 45154990
MULASANO MARIA VICTORIA 46224905
PERALTA LUCAS ISAIAS 45937250
PISANI BALDO CONSUELO 46307421
POSSETTO FACUNDO MANUEL 46307420
RACCA GASTÓN 46307494
RACCA OCTAVIO 46307426
RÍOS MERCEDES ESMERALDA 46307423
RUHL GUADALUPE 45697961
SCALERANDI AGOSTINA MILAGROS 45937245
SIMEONE JULIETA BELEN 46224902
SOLIS BULACIO JOAQUIN TOMAS 46838621
SUBACI VALENTINA AYLEN 46719506
SUBASSI CANDELA 45937278
TAMAGNONE SEBASTIÁN 46307457
TARICO CONSTANZA 46224912
TIRANTI RODRIGO 45704380
TOLEDO JUAN IGNACIO 46719510
TOSOLINI BRISA SOLEDAD 46719539
TOSORATTO MELANI BEATRÍZ 46307429
VALENZUELA MILUANA 46224916
VARELA AXEL ALEJANDRO 46307468
VEGA TIAGO EMANUEL 46307488
VILLANUEVA RODRIGO 45937406
VIVAS JULIETA 46307415
WILLENER ARIADNA 46719502
ZUCCATO MORENO ARGENTINA INÉS 46509988