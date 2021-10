Centro Social: Inauguraron «Bosquecillo ex- Presidentes» (fallecidos)

En el marco de los 80 años del club, Centro Social inauguró el «Bosquecillo de los Ex Presidentes», con motivo de reconocer el aporte y trabajo que realizaron dichas personas en la institución.

Visitas 7 Este viernes 22 desde las 18 horas San Jorge recibirá en el Estadio «Padre Jorge Isaac» a Sportivo Suardi. Se jugarán dos partidos: uno en Sub 12 y uno en Sub 15. San Jorge pondrá en cancha un equipo en cada tiempo por cada categoría (dos equipos sub […]