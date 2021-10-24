Vacunación anti-covid: 1º dosis de Sinopharm para niños de 3 a 11 años

La última semana de octubre comienza con un operativo de vacunación anti covid-19. Se colocarán 1º dosis de vacunas sinopharm para menores de 3 a 11 años.
VACUNACION LUNES 25/10/2021
1º DOSIS SINOPHARM – MENORES DE 3 A 11 AÑOS
14:00 HORAS
AARÓN AGUSTIN 57270811
ACOSTA GIANNA SELENA 51555260
ACOSTA JESLYN 55978161
ACOSTA MARTINEZ RENZO IBRAHIM 55976181
ALESSO SANTINO 55784010
ALLENDE FERRERO VIOLETA 55787023
ALVAREZ JUAN ELISEO 56133848
ANGUINO GINO 56303550
ARGAÑARAZ GAIDO JULIANA 50334831
ARGENTERO GONZALEZ CIRO 56019054
ARGUELLO AINARA YAZMIN 55971015
ARMENTA MIRCO DANIEL 56608923
ASTRADA SANCHEZ BRYANNA TERESA 56138649
AVALOS DELDOGLIO IRUPE 56854340
AVILA FRANCISCO JAVIER 57066303
BAEZ BENJAMIN NATANAEL 53100709
BAEZ LEANDRO URIEL 52480438
BARBONAGLIA PIA 55976189
BARONE JAZMÍN 56613486
BARROS RAMIREZ EMILIO 57267627
BARROS RUBI SOLANA 54782871
BELTRAMINO SANTINO GAEL 56309570
BENAVIDEZ GRISMY YAEL 56305717
BERTOLA JOSEFINA LOURDES 55457828
BONINO VEGA ALUHE BIBIANA 55978167
BULA JUAN MANUEL 56303558
BUSTOS DANTE 55306089
CAMIA CIELO 56750663
CAPANNA VALENTINA 57069638
CENIZO, MICHEL DAIEL 56927552
14:15 HORAS
CHARRA OLIVIA 57066309
CLIMIÑO BENICIO AGUSTÍN 57265194
CLIMIÑO THIAGO ANGEL 52470012
COLOMBO FAUSTO 57265192
CORDOBA SOFIA VALENTINA 55459980
CORTEZ ALEXANDER 54069633
CORTEZ MORENA 55252423
CORTEZ SANCHEZ JAZMIN TRINIDAD 54194673
CURIOTTI BENJAMIN EMILIANO 56305713
DELRIBO SOFIA ANAHI 50090376
DELRIVO CAMERON TOMAS 56533420
DELSO EDISON 56611485
DELSO OLIVIA 55254538
DEMARCO YAILEM FRANCHESCA 55784001
DOGLIANI BAUTISTA 56747081
DOGLIANI GIOVANNA 57069635
DURAN AGUIRRE BENJAMIN 52896698
DURAN AGUIRRE MARTIN 50523140
EMMA JAZMÍN GONZÁLEZ 56298726
EMMA PACHECO 56546356
FALCO FABRICIO ANDRES 55457624
FERREYRA LIONEL 56458493
FICETTO MIRANDA JUAN IGNACIO 56300152
FRENCIA RENATA 56613485
GALANZINO GUZMAN AXEL AGUSTIN 53783137
GALANZINO JAZMIN 49765139
GAMARRA LUDUEÑA ROMA ADABEL 56927555
GARAY DYLAN BENJAMIN 56305715
GARCIA DALMAZZO BAUTISTA 56458507
GARELLO FELICIANO 55841522
14:30 HORAS
GAY JAPPERT SOFIA 56610870
GAY MAITE 56136951
GIAVENO AUGUSTO 56927570
GILABER GASPAR EZEQUIEL 53783147
GILLI LUCILA GUADALUPE 50180610
GIOINO CLARA 56729562
GODOY GENESIS 56305725
GODOY MARIA PAZ 56924124
GOROSITO MIKEAS 56924112
GOTTARDI LUZ 55251250
GOTTARDI PAZ 55251249
GUTIERREZ LUCIANO JESUS 55596085
HOFTETTER ROCIO AGUSTINA 55078574
IBAÑEZ JOAQUIN 51450955
IBÁÑEZ LUCIANO 57267628
ISABELLA LUQUE MEDINA 51775702
JAPPERT ALMA VALENTINA 56961217
JAZMÍN ANALÍA PERULERO 56927553
JOAQUIN DAVID FERNANDEZ CEJAS 57069640
JOEL BARROS 56613488
KLOSTER CIRO GABRIEL 56133843
LAPALMA MARÍA PAZ 57069631
LEGUIZAMON ALMA MARELLA 56613475
LEIVA PAULINA 55791651
LENCINA GIORGIS EMILIA 50696653
LENCINA GIORGIS VALENTIN 53928282
LEZCANO IAN MICAEL 53322328
LOPEZ IAN NICOLAS 55459979
LÓPEZ UMMA BELEN 56613489
LUDUEÑA AGUSTIN GENARO 56747085
14:45 HORAS
LUDUEÑA GÓNGORA DYLAN A AUGUSTO 56747073
LUDUEÑA GÓNGORA KEVIN THOMÁS 56747074
MARTINEZ JOSUE ALEJANDRO 56613477
MARTINI PAULA AILIN 53479281
MARTINO COMETTO THIAGO BAUTISTA 56924130
MAY SAMUEL YAIR 56303547
MEDINA ALINA SOFIA 55784012
MEDINA ARÓN 56186259
MEDINA GIANELLA BELEN 55787029
MEDINA LENCINA ANA LUCÍA 56458506
MEDINA ROLANDO ACELINO 56136567
MEDINA TOMAS JOSE 52470014
MENA PONCE GABRIEL MIGUEL 56309567
MENDOZA VALENTINO 56455354
MERLINI GASPAR 56305712
MILAGROS LARA GOMEZ 56747088
MITJANA RAMALLO MORA JAZMÍN 55247154
MORA FRANCESCA 56922993
MORENO BRUNO AGUSTIN 52742252
MOREYRA ULISES MISAEL 56136258
NARETTO EMMA 57264970
NARETTO SANTIAGO 56136253
NAZ JAZMÍN 57066293
NEGRI ANGELA 56927554
OLIVERA JOSEFINA 56136953
OSORIO ANA 57267622
PAREDESAARON 56455351
PASCHERO ABRIL 53928296
PERALTA AGOSTINA 53322321
PERALTA CANDELARIA 55247163
15:00 HORAS
PERALTA CLARA 56747089
PERALTA DELFINA SOLEDAD 54775712
PERALTA JOAQUIN LEONEL 53668757
PERALTA MORENA 55787030
PERALTA NOAH 56455353
PERALTA SOFIA AYLEN 55791660
PERALTA TEO BENJAMIN 56305714
PERALTA WILLENER LEONARDO JOSE 55076597
PERALTA ZAHIRA JAZMIN 56140931
PERREN TOLEDO FRANCISCO 53576600
PERULERO KIARA BELEN 56613487
POSSETTO BENJAMIN ALEXIS 56136950
PRATTO LOANA VALENTINA 56566710
PRONINO RACCA PATRICIO 57267624
PUSCHA BENICIO ALEJANDRO 56136954
QUIÑONES SOFÍA BELÉN 56613490
QUIROGA BENJAMIN MARTIN 55596086
RACINE CATALINA 56303548
RACINE JULIAN 52473228
RAMALLO BASSO ELIF 56455366
RAMALLO ESTEFANIA LUJAN 56747076
RAMALLO IGNACIO DAVID 56455364
RAMIRO GALVAN 56747090
RAMOS DOMINGUEZ AGUSTIN NICOLAS 56303541
RAMOS THIAGO MARCELO 52054955
RIVERO VEGA ALONDRA 56607842
RIVOLTA AYLEN AYNARA 55457566
RODRIGO LIND 56305726
ROSSO ROTELA LAUTARO DARIO 52965569
SANCHEZ IAN LUIS 55077765
15:15 HORAS
SCALERANDI FACUNDO 56927558
SCATA ERIKA YAZMIN 52206236
SERATTI JUAN CRUZ 56607847
SERVIN RENON EMILIO 56303554
STRUMIA AGUIRREZ OLIVIA 56243886
SUAREZ JAZMIN 52210213
SUAREZ PAULINA 54581204
TAVANO AGUSTIN 56750668
TEVEZ JULIETA 56747077
TIRANTI CAVIC PEDRO 54019774
TISERA LÓPEZ MATEO 55965309
TOLEDO TABORDA TOBIAS JERONIMO 55459967
UTRERA HERRERA ANGELES 56136956
VACA SOL MIA 53099052
VARELA JANO 56303546
VEGA BRIANNA 55080636
VEGA ECHAVARRIA MAXIMO GAEL 55254177
VIANO YAHIR 56136945
VILLAFAÑE RAMIRO GABRIEL 56136948
VIVAS ARGUELLO GENARO 56303545
YORDANO AINARA GUADALUPE 57066302
ZABALA CRISTIAN DANIEL 54499986
ZABALA LOURDEZ ABIGEIL 56309561
ZABALA MIA SOLEDAD 52201280