Se inician nuevos operativos de vacunación a nivel local

Lo anunció el Centro de Salud Municipal «Dr. Daied Saleg». Cuando Brinkmann ya superó los 10 mil inmunizados, la franja etárea se ubica entre los 12 y 17 años.
LISTADO COMPLETO
VACUNACION VIERNES 22/10/2021
1º DOSIS PFIZER – MENORES DE 12 A 17 AÑOS
14:00 HORAS
ABALOS JONATAN SEBASTIAN 48755252
ACOSTA CONTRERA LISANDRO RUBÉN 49501540
ACTIS TIHAGO NOLBERTO 49220469
ACUÑA ANGEL EFRAIN 49221005
AGUILAR BRIAN NICOLAS 49106343
AGUIRRE CRISTINA BELEN 48127742
AGUIRRE SAIRA GUADALUPE 49621324
ALESSO BAUTISTA 49501532
ALLENDE MARCOS ANTONIO 47250001
ALLENDE SANTIAGO 47912106
ALLENDE TIAGO 49221001
ALMADA LAUTARO DANIEL 48127726
ALMAGRO LUCAS GONZALO 49405740
ALMARÀZ PASTORE SAMIRA ABIGAIL 49501539
ALMIRON BURGENER MARTINA 49221013
ALVAREZ JULIETA 48755233
ALVAREZ MORENA 49221009
ALVAREZ PERALTA SOFÍA ALEJANDRA 49501523
AMPRIMO FRANCO 48755318
ANGULO MULLER LAUTARO 48127788
ANTONUTTI NICOLÁS 49221059
AON CAMILA 48755279
ARAMBURU CRISTIAN FEDERICO 49080755
ARGAÑARAZ GAIDO LUCIA 48127735
ARMENTA RAMIRO GABRIEL 48671472
ARNAUDO NEREA 49501550
ASSELBORN VICTORIA LUJÁN 49221093
ASTUDILLO ISABELLA 49221032
AVILA AMPARO 48671454
BACH GASTON DANIEL 48755264
14:15 HORAS
BAEZ LENCINA AGUSTÍN 49221060
BAEZ SANTIAGO ISAIAS 49221030
BAIGORRIA LAUTARO ANDRES 48537804
BALL LUISANA 48127764
BALZARINI ALEJANDRO 48127747
BARALE BOSIO SOFÌA 49765111
BECKER MANAVELLA NICOLAS ARTURO 48127756
BELMA MARLENE ARACELI 47464292
BELTRAMO CLARA 49221081
BELTRAMONE MARTINA 49221082
BENAZZO TOMAS FEDERICO 48755308
BENITEZ VALENTINA DEL CARMEN 48127782
BERGONZI VALENTIN 48127798
BERTELLO FERREYRA RENATA ANTONELLA 48329219
BERTERO ROMINA 49446925
BERTOLA SOBRERO FACUNDO JOSÉ 49200936
BIASIOL ANA PAULA 49618302
BOERO MONTOYA BRISA 49221033
BORDONI AGUSTÍN RUBÉN 49501506
BORRE MAXIMILIANO 48127755
BRUNO PILAR 49221039
BULACIO FACUNDO ALEJANDRO 48902012
BURGENER ANGELA EMILIA 48671494
BURGOS BENJAMIN ELIAS 48755225
BURGOS PRISCILA AYLEN 49501530
BUSTAMANTE JUAN 48671484
BUSTOS CANDELLERO SOFIA MAGALI 49765114
BUSTOS SANTIAGO 48710604
CABRERA GUADALUPE ABRIL 48755222
CABRERA MORENA 48755265
14:30 HORAS
CARABAJAL PEROSSINO MELANI LUCILA 48755285
CARIONI CELINA FLORENCIA 49501527
CARRANZA JOSEFINA SOLEDAD 48755231
CARUBELLI MARIA 48755248
CASALIS FRANCISCO 48755223
CASAS ABIGAIL LUDMILA 48127768
CASAS THIAGO AGUSTIN 49822167
CASTELLANOS DAIANA AYLEN 48671488
CASTRO MATEO VALENTÍN 49221086
CASTRO SOFIA MAGALI 48537803
CEDEÑO JUAN PABLO 48738728
CERNOTTO MARÍA EMILIA 49221054
CERVERA LARA GUADALUPE 47984767
CESANA EMILIA MARIA 48671479
CESANA FRANCIA 48755230
CHIABRANDO JUAN 47463353
CHIABRANDO SANTIAGO 47463352
CORINALDESSI TATIANA MAGALI 48755527
CORTEZ FENOGLIO JOSE IGNACIO 48127751
CORTEZ MEDRANO VALENTINA 49221031
CORVALÁN PALOMA BEATRIZ 49501507
CRESPIN CRISTIAN NAHUEL 48755259
CRESPIN TIAGO JOSUE 49446689
CULASSO LEGUIZAMON MARTINA 47922140
DAGATTI LOLA 48671489
DARDATI KEVIN ANDRES 48671481
DEPIANTE PEGER BAUTISTA 49765104
DIAZ JOAQUIN NICOLAS 49286611
DOGLIANI SCLARANDI ROMEO BAUTISTA 48671466
DOMINGUEZ CAMPOS AGUSTINA MAGALI 48127761
14:45 HORAS
DOMINGUEZ TIAGO AGUSTIN 48671485
DUCLER JEREMÍAS 49221062
DUKS SOFIA MARISOL 45342959
DURAN AGUIRRE MARIANO 49322057
DUTRUEL JEREMÍAS OSCAR 49221038
ECHAVARRÍA ARMANDO NICOLÁS 49501512
ECHAVARRIA MANUEL ALEJANDRO 49288991
ECHEVARRIA TIZIANA 48901883
ELIZONDO ANAHI JANET 48671483
ESPERON SCALVASIO VALENTINO 49221069
ESPINDOLA ANTONELLA 48681522
FARIAS BAUTISTA 49221024
FARIAS ISAIAS VICTOR 48127789
FERNANDEZ HERNAN OSCAR 49866056
FERRERO DELFINA 48755306
FERRERO MORENA 48755319
FERRERO VALENTIN 48127739
FERRERO WANGLER BAUTISTA CARLOS 48127771
FERREYRA GUILLERMO 48755277
FESSIA MARTÍN ROBERTO 49501545
FIGUEROA LUCIANO 48671491
FIGUEROA SANTIAGO BAUTISTA 48671470
FORNES DIANELA NOE 48755280
FRANCISCHINI ALEXANDER SEBASTIAN 49221017
FUNES AGUSTINA 48255865
FUNES DELFINA 49765134
GAITAN GUILLERMO MARTIN 48755270
GAITAN POSSETTO SOFIA 48127753
GALANZINO MATIAS 48127743
GALIMBERTI BAUER JUAN IGNACIO 48755235
15:00 HORAS
GALLEGOS CARLINA MARIA 49221036
GALLO FACUNO NICOLÁS 49079640
GALVAN JULIETA 48755242
GARCIA VALENTIN 47185874
GAUNA JENNIFER KASSANDRA 49458749
GAUNA RIVOLTA ELIANA MARTINA 49501541
GIGENA URIEL IGNACIO 48535318
GILL TRINIDAD 49617090
GIOINO OCTAVIO 48671477
GIORDANO BIANCA SOLEDAD 48755262
GIORDANO DELSOGLIO JAZMIN AYELEN 49765121
GIORDANO MARCOS NAHUEL 48127740
GIORDANO MARISOL 49765120
GIORDANO VIOLETA 48755251
GIRAUDO VALENTINO 48537506
GOMEZ AGUSTÍN ALEJANDRO 49501517
GOMEZ CRENNA JULIANA 48671458
GONZALEZ CEJAS IVAN RODRIGO 48755238
GORGERINO ISABELLA 49405725
GOROSITO LENCINA ULISES ADIRAN 48671496
GOROSITO LUDMILA ALEJANDRA 46307451
GUILLERMO ANDRÉS LUDUEÑA 47250015
GUTIERREZ ESPINDOLA SANTIAGO
VALENTÍN 49221079
GUTIERREZ GUILLERMO SANTIAGO 48071624
GUTIERREZ LUCILA VICTORIA 48127770
GUTIERREZ OLIVER IVAN 48755293
GUTIERREZ ROMINA ANTONELA 49221029
GUTIERREZ VALENTINA 49221047
GUZMÁN MARTINA 49501531
GUZMAN RODRIGUEZ LUCIA 49458793
15:15 HORAS
HEREDIA NEHEMIAS GERONIMO 49221012
HERRERA DAMARIS 49765107
HERRERA GONZALEZ GUADALUPE 49221023
HERRERA KIARA 49765128
HERRERA MATEO VALENTIN 48755320
HOFSTETTER JEREMÍAS IGNACIO 49221041
IBAÑEZ BRIAN SAMUEL 49038373
IBAÑEZ PRATTO TATIANA JAZMÍN 49765103
IBAÑEZ TIAGO MATEO 49501524
IRALDE CANDELARIA 49720170
JUAREZ KIARA BRUNELA 49501510
JUAREZ LUDMILA AILÈN 48755274
JUAREZ PERREN DAVID FEDERICO 49221050
JUNCOS ARIANA SOFIA 49765122
JUNJO DEBRA 49501516
LABASTO JOAQUIN JORGE 47463349
LAPALMA SIERRA LUISINA 48127797
LENCINA CAROLINA BELÉN 46719578
LEÓN BRUNELLA 49221042
LERICI BIANCO MARÍA CONSTANZA 49221074
LEZCANO REYNOSO SAMUEL 48755281
LEZCANO TRINIDAD MAGALÍ 49221097
LIND YULIANA ANAHI 49324902
LOPEZ BENJAMIN 49765118
LOPEZ FLORENCIA ALDANA 46770686
LOPEZ FLORES IRUPE ABIGAIL 49221022
LOPEZ JIMENA G 49618968
LUDUEÑA JAVIER FERNANDO 49221035
LUDUEÑA MARÍA ANGELES 49501547
LUDUEÑA MATÌAS RUBÈN 48071601
15:30 HORAS
LUDUEÑA VEGA LARA ESTEFANIA 48755228
LUGO MILAGROS ANGELES ZAMIRA 48984501
LUNA MÁXIMO LEONEL 48496762
LUQUE MEDINA XIOMARA 48755227
MADERA AGUSTINA 48127790
MADERA JOSEFINA 49221014
MAIDANA JUAN ROMAN 48755245
MALANO JULIANA 49221064
MANSILLA MARTÍN OMAR 49221037
MANSILLA SEBASTIAN MARTIN 48671462
MARRONI MARENGO MATEO SANTIAGO 48127760
MARTINEZ FLORENCIA ERIKA 48127787
MARTINEZ MIGUEL ANGEL 48901736
MARTINEZ PACHECO MARIANO 49501542
MARTINI BENJAMIN LEONEL 48671459
MARTINI LAPALMA MARTIN 49221073
MARTINO SAMIRA 48755287
MASCARÓ SOFÍA ANA 49501549
MASSINI ANABELLA 49765105
MEDRANO ROCIO ANABELA 49221016
MENDOZA ARAN JOEL 48671493
MENSA RIOS MAXIMO ALEJANDRO 49765670
MICHELINI STRADELLA SANTIAGO 49221034
MILANESIO SOBRERO MATEO JULIAN 48127734
MIRANDA FEDERICO GABRIEL 48253322
MITJANA THIAGO NICOLÀS 49220473
MOLINA XIMENA ABRIL 49221040
MOLINERO MAIA 48755271
MONTEROS BRIAN ALEXIS 49575459
MONTIEL VALENTINA 48671387
15:45 HORAS
MORA TOMÁS 49221043
MORE LUISINA LORELEY 48127748
MORES DARA 48755243
MORETTI YANINA LUCRECIA 48720239
MORINI MAIDANA SANTIAGO AGUSTIN 48671495
MORLACCHI RIBERI SANTIAGO 48127791
MUÑOZ ELIANA SOFIA 47923796
NARETTO JOAQUIN EDUARDO 47823680
NARETTO MAGALI VALENTINA 45697931
NEGRI VARELA NICOLÀS 49221100
NEHEMIAS GERONIMO HEREDIA 44221012
NICOLA BARRASA AGUSTÌN JAVIER 48127784
NIEVAS DEBORA JANET 48537826
NIEVAS ROMÀN AGUSTÌN 49221087
OLIVA MAXIMO FARID 48065344
OLIVERA ALEX 48755316
OLIVERA BERRA FACUNDO 49221011
OLIVERA DEVI LEANDRO 48755253
OLIVERA MORENA 48127754
OLMOS SANTIAGO FRANCISCO 49455540
PAEZ CORDOBA VIGO ANDRÉS 49579802
PAGANINI SANTIAGO 48755312
PALACIO FIORELA ANAHI 49288926
PASCHERO IGNACIO 48718547
PAVON GUADALUPE JAZMIN ISABEL 48755305
PERALTA DIEGO JULIÁN 47250059
PERALTA IGNACIO SEBASTIAN 45937249
PERALTA LUCAS LEANDRO 49501526
PERALTA LUCIANA 48127779
PERALTA MORENA 48755268
16:00 HORAS
PERALTA SAÙL MAXIMILIANO 48755244
PERALTA WILLENER PAULINA ANALI 48755272
PEREZ ALISIO AYNARA ABRIL 49221025
PEREZ JOSEFINA 49221063
PEREZ NAIARA ANAHI 49765110
PEROSSINO NICOLAS GASPAR 48671457
PERREN ALEJO NAHUEL 48755267
PICCO CAMILO ALEJANDRO 45951175
PIZARRO LUCAS 49221091
PONCE CONTRERA BENJAMIN 48127785
PONSETTI ANA LAURA 49574590
PONSETTI ANA LUZ 49574591
POSSETTO ANDRES DARIO 48671468
POSSETTO BENJAMÍN BAUTISTA 49501535
PROHL LUZ EMILIA 47823997
QUAGLINO SIMÓN 49501520
QUEVEDO AGUSTIN 48755278
QUINTANA MATIAS DANIEL 49033726
QUINTEROS JUAREZ PABLO LUCIANO 49221077
QUIÑONES ERIC FEDERICO 49765126
RACCA AGUSTÍN 49765102
RAMALLO AGOSTINA SOLEDAD 48127778
RAMALLO BRUNO DAVID 49221020
RAMALLO DELSOGLIO MAXIMO ISMAEL 48671463
RAMALLO JULIAN ALFREDO 48127792
RAMALLO LUISANA 49765124
RIVERO VEGA ELIO LEONARDO 48127793
RIVOLTA VEGA CINTIA PAULINA 48671499
RODRIGUEZ HEMPLER PAULINO RAUL 50202692
RODRIGUEZ MATÍAS 49501534
16:15 HORAS
ROLDÁN LUDUEÑA SOFÍA 49501504
ROTELA TEO ANDRES 48127773
RUATTA SAMUEL 45406364
RUÍS ANDRÉS ESTEBAN 49501509
RUIS ANTONELLA 47919762
RUÍZ AGUSTÌN CÈSAR 49501501
RUIZ GONZALEZ DAVID SANTIAGO 49221092
RUÍZ IBAÑEZ DAIANA ABIGAIL 49221094
RUIZ JOAQUIN HERNAN 48681540
RUIZ LISANDRO GERMAÍN 49221088
SALVAY JOAQUIN DAVID 49221003
SANCHEZ AGUSTIN SANTIAGO 48755294
SANTARONI PELOSO AXEL JOAQUIN 48600495
SCALERANDI JUANA 48755257
SCATA JAQUELINA NAIARA 48071647
SCHAPER ALVARO 48755284
SCHAPER JOSEFINA 48127738
SCHMIDT AGUSTIN LEANDRO 48755288
SCHNITD FRANCO 49739134
SCOLASTICO JEREMIAS 48127766
SCOLASTRICHI MAGALI 48671497
SCOTTA SARA 49765119
SELLA GABRIEL DAVID 48671476
SELLA JULIETA BEATRIZ 48671475
SENN ANDRES 49221015
SINGER FRANCISCO JOSÈ 50090372
SINGER MORENA 48671500
SOLA BENJAMÍN 49221053
SORIA SOFIA AYLEN 48671339
SPENGLER WANDA 48755310
16:30 HORAS
STELCALDO LEONEL RAMIRO 49038382
STRUMIA SANTIAGO 49501514
SUBACI EMIR MARIANO 49501522
SUBASSI AGUSTIN 49038324
TABORDA LUISINA 49221045
TAVANO LUCIA 49221027
TEALDI ANNA 48755221
TEVEZ DAMIÁN URIEL 49501505
TEVEZ EMA 48755300
TEVEZ LIONEL SEBASTIAN 48127794
TEVEZ NAIARA 49765112
TOLEDO BRENDA SOLEDAD 48755275
TOLEDO DURAN LUANA 48755246
TOLOZA DAVID ALEJANDRO 48755286
TOSOLINI EMILIA TICIANA 48755261
TOSOLINI MORENA ANA 48671490
UTRERA BERTONASCO BENJAMÍN SANTINO 49221095
VALENZUELA AGUSTIN 48755269
VALENZUELA JOAQUÍN 49501518
VEGA AXEL ADONAY 49167559
VEGA CARBALLO DAVID ALEJANDRO 48671492
VEGA KEVIN NICOLAS 48755282
VEGA MARIANELA SANDRA 48671486
VEGA MILAGROS ANDRES 49042105
VEGA RIVERO FACUNDO 49221002
VEGA TOMAS DAVID 48671480
VEGA XIOMARA ABIGAIL 48755301
VEGAS MAITENA 49719290
VERCELLI JUAN IGNACIO 49501533
VILLAFAÑE THIAGO EZEQUIEL 48188397
16:45 HORAS
VILLARREAL JAIR EZEQUIEL 48755314
VILLARRUEL WANDA ANAHI 48671453
VIOTTO JOAQUIN GABRIEL 48127777
VOISARD GIANELLA AMADA 49458865
VOISARD JOAQUÍN IGNACIO 49221067
WAGNER ELIANA MAGALI 48755254
WERBES YENHY ANABELA 48127775
WERBES ZOE IARA 48755292
WILLENER JOSEFINA 48755302
WILLINER RAMIRO FERNANDO 48755315
YLLARRA FRENCIA MARTINA 49221083
YOVANOVICH JORDANA 48127772
ZANINETTI SOFÍA 49221057
ZARAGOZA JUAN IGNACIO 49221090