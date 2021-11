Club San Jorge: «Los Santitos», Bochas y otras actividades deportivas

Intenso fin de semana en el deporte de Brinkmann y la región. Club San JOrge anuncia la realización del Torneo de Fútbol Santitos, sede de un importante torneo de bochas y todo el resto de las actividades.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS



BÁSQUET MAYORESSan Jorge comienza a jugar la serie de Semifinales del Torneo Asociativo. Será frente a Tiro Federal de Morteros.



BÁSQUET MENORES

Jueves 18/11 San Jorge juega en cat. U19 frente a Tiro Federal en Morteros la Final de la Copa de Plata, luego de haber vencido en el clásico a Centro 71 a 64.

El sábado 20/11 desde las 9,30 hs. las categorías Mosquito y Escuelita participan de un encuentro en Freyre.

La semana próxima continúan los cruces de play off de distintas categorías. El cruce de U15 se juega el martes 23/11 (semifinal). San Jorge juega por Copa de Oro vs Tiro Federal en Morteros. El jueves 25/11 se juega la final. El cruce de U17 se juega el martes 30/11 (semifinal). San Jorge juega por Copa de Oro vs. Tiro Federal en Morteros. La final se juega el jueves 02/12 (final).El cruce de U13 se jugaría desde el lunes 22/11. San Jorge juega Copa de Plata. Por la Semifinal visita a Porteña Asociación.



BOCHAS

Este fin de semana se juega el Torneo Argentino Sub 18 y Sub 21 (cuya sede es la Asociación Porteñense). El sábado 20/11 San Jorge será sede de partidos de distintas zonas en dos canchas simultáneamente. Los partidos serán a las 8 hs., 10 hs. y 13,30 hs.. Mientras que desde las 16,30 comenzarán los cruces de cuartos de final de la zona que se juega en Brinkmann).

El próximo 28 de noviembre San Jorge habrá actividad ya que tendrá zona del Torneo de Arrufó.

FÚTBOL DE PRIMERA

San Jorge visita a Almafuerte de Las Varillas por la última fecha de la Zona B del Torneo Campeonato. El equipo de Lapalma necesita un empate para clasificar a la siguiente instancia.



FÚTBOL INFANTIL Encuentro Los Santitos

El próximo viernes 19 de noviembre se realizará una nueva edición del Encuentro de Escuelitas de fútbol “Los Santitos”. Será desde las 19,30 y participarán las categorías 2013, 14, 15 y 16.

Y por una nueva fecha San Jorge visita a Sportivo Suardi.Desde las 15 hs juegan categoría Juvenil, Pre juvenil, Infantil, Pre infantil y cierra la promocional.

PATÍN

Los distintos grupos a cargo del profe Alexis Luna se preparan para la Gala de Patín artístico que se desarrollará el sábado 27 de noviembre desde las 21 en el playón polideportivo. En la gala estarán presentes, además de las distintas coreografías de patín, distintas expresiones de baile.