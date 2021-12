Informe semanal: Incremento exponencial de casos de Covid-19 en Córdoba

El Ministerio de Salud actualizó el informe de la situación epidemiológica de la semana (SE) 51 de 2021 por Covid-19 en la Provincia de Córdoba; la número 103 desde el inicio de la pandemia.

Al cierre de esta semana –sábado 25 de diciembre a las 24 horas-, la tendencia de fallecimientos se mantiene en descenso desde la SE 23 (29 semanas consecutivas), mientras que la curva de internaciones se mantuvo en baja desde la SE 25 hasta la SE 50, en la que comenzó a ascender. La curva de casos se mantuvo en descenso desde la SE 23 hasta la SE 44, a partir de la cual registró un ascenso progresivo hasta la SE 50, en la que se observó un aumento exponencial. Esta semana, la curva sigue en ascenso exponencial y supera los 20.000 casos semanales.

La semana con mayor cantidad de casos en la provincia fue la SE 22 (30.810 casos), mientras que en el interior fue la SE 21 (15.986) y en Capital la SE 22 (14.899), ambas del año en curso.

En la SE 51 se notificaron 15.827 casos más que la semana anterior, lo que representa un incremento del 307 por ciento de casos en la provincia entre las semanas 50 (5.159 casos) y 51 (20.986). El porcentaje de aumento de casos semanales en Capital fue del 276 por ciento respecto de la SE 50 (10.194 casos más) y del 385 por ciento en el interior provincial (5.633 casos más).

El informe muestra una mayor cantidad de casos en el Interior respecto a Capital en todo el período. Esta situación se invirtió a partir de la SE 39 hasta la actualidad, en la que Capital notifica un mayor porcentaje de casos que el interior.

Desde la SE 45, tanto Capital como interior muestran un incremento sostenido de casos y, en las últimas dos semanas, un aumento exponencial.

El promedio de casos semanales en estas últimas seis semanas fue de 4.936 casos en el total provincial, de 3.322 en Capital y de 1.614 en el interior.

En lo que respecta al porcentaje de casos en menores de 20 años, si se tiene en cuenta el registro desde el comienzo de la pandemia, este grupo etario representa un 17,4 por ciento del total de casos registrados. Este indicador superó ese porcentaje en la SE 17 y, a partir de la SE 31, subió por encima del 25 por ciento. Luego se observó un pico de 35 por ciento en la SE 40. Desde entonces, se mantuvo con fluctuaciones, siempre por encima de la media histórica, hasta esta semana 51, que registró un 14,76 por ciento, inferior a la media.

En relación con los fallecimientos, la semana 51 de 2021 finalizó con un total de 7.058 y, en las últimas 14 semanas, la curva se mantiene por debajo de 15 muertes semanales. No se registraron muertes en las SE 42 y 45.

Si observamos los fallecimientos por mes, junio de 2021 fue el mes con mayor porcentaje, registrándose el 18,67 por ciento del total de personas fallecidas. En 2020, el mes con mayor porcentaje fue octubre de ese año, con un 15,66 por ciento. En cuanto a los últimos meses, septiembre de 2021 registró un 1,6 por ciento del total de fallecimientos, octubre un 0,26 por ciento, noviembre un 0,11 por ciento y, en lo que va de diciembre, se registra un 0,10 por ciento.

Cabe aclarar que el 67,2 por ciento de los fallecimientos por Covid-19 en 2021 corresponde a personas que no estaban vacunadas.

Otro de los principales indicadores, el porcentaje de ocupación de camas críticas para adultos Covid-19, al terminar la semana 51 presentaba 72 personas internadas, lo que representa un 2,1 por ciento del total de camas de los sectores público y privado de la provincia Córdoba.

Otros indicadores

La semana 51 finalizó con un total de 550.312 casos confirmados de coronavirus en la provincia, de los cuales 25.236 casos continúan activos (16.867 en la Capital y 8.369 en el interior), con un porcentaje del 95 por ciento de personas recuperadas.

El RO -el número o ritmo de reproducción promedio de casos nuevos-, el principal indicador epidemiológico, continúa en ascenso y finalizó la semana 51 con un valor de 2,24.

Cabe aclarar que este valor de Ro corresponde al total provincial y contempla todas las variantes de Covid-19. Si se analiza solo Ómicron, el valor asciende a 6,8.

Una de las cifras relevantes para los especialistas es que, actualmente, en el 76 por ciento de los casos se pueden identificar el nexo de transmisión de la enfermedad, por lo que se considera bajo el índice de casos en investigación y de transmisión comunitaria. En este sentido, la mayoría de las infecciones se adquieren dentro del ámbito de los vínculos más cercanos. El porcentaje de nexo comunitario se mantiene estable respecto de la última semana.

En esta línea, es importante destacar que del total de contactos estrechos no convivientes de casos positivos registrados en la ciudad de Córdoba, el 39,33 por ciento refirió esta semana haberse contagiado en un entorno domiciliario. El 47 por ciento de los contactos tiene entre 15 y 34 años de edad.

Otros indicadores de relevancia son el porcentaje de personal de salud que adquirió la infección, que representa un 1,06 por ciento del total de casos; la tasa de positividad, que esta semana se incrementó a 3,5 por ciento, y la tasa de letalidad, que descendió a 1,28 por ciento.

En lo concerniente a casos activos en los barrios de la ciudad de Córdoba, el informe indica que la mayor concentración se observa en la zona central de la Capital y que, a la fecha, un 86 por ciento de los barrios presenta casos activos, lo que muestra un aumento del 33 por ciento en relación con la semana anterior. Por otra parte, el 43,9 por ciento de los barrios tiene más de 10 casos de Covid-19, en tanto que la semana pasada solo el 10 por ciento de los barrios se encontraba en esta situación.

En la SE 51 se observó un incremento de barrios con casos activos en todas las categorías. Además, 11 barrios tienen más de 200 casos activos y dos barrios registran más de 700 casos activos.

Testeos y vacunación

Durante el año 2021, se notificaron 4.197.137 testeos, con un promedio semanal de 82.297 estudios. En las últimas cinco semanas ese promedio fue de 47.938 estudios. En la última semana se observa un aumento de la cantidad de testeos, cifra similar a la de la SE 33.

Se verifica un aumento sostenido en el número de testeos hasta la SE 22 y un nuevo incremento a partir de la SE 31, que disminuye a partir de la SE 34. Desde la SE 47 los testeos comenzaron a aumentar progresivamente, con un ascenso considerable durante la SE 51 en relación con las anteriores.

En cuanto a la cobertura de vacunación contra la Covid-19, hasta el martes 28 de diciembre del corriente se observa un porcentaje de vacunación del 88,5 por ciento en la población objetivo (mayores de 3 años de edad) con una sola dosis y de 77,9 por ciento con dos dosis. El grupo etario con mayor proporción de población vacunada corresponde al grupo de 70 a 79 años, que registra un 100 por ciento de cobertura de primera dosis y un 94,56 por ciento en segunda dosis.

Con relación a la población mayor de 18 años, estos porcentajes son del 92,5 y 84,6 por ciento, respectivamente. Si tomamos solo a la población de 12 a 17 años, estos porcentajes son del 87,4 y del 67,6 por ciento, respectivamente. En niños y niñas de 3 a 11 años, último grupo etario en iniciar la estrategia de vacunación, los porcentajes son del 68,1 y del 48,8 por ciento, respectivamente.

Un dato relevante que se desprende del informe epidemiológico de esta semana es que del total de personas vacunadas (3.203.053), solo el 2,8 por ciento (90.859) contrajo Covid-19 luego de dos semanas de aplicarse la vacuna. De esas 90.859 personas, el 57 por ciento (51.827) contaba con una dosis y el 43 por ciento (39.032) con dos dosis.

Por su parte, del total de personas vacunadas (3.203.053), 1.472 contrajeron Covid-19 después de dos semanas de haberse vacunado y fallecieron, lo que representa un 0,05 por ciento del total. De esas 1.472 personas, un 77 por ciento (1.137) contaba con una dosis y un 23 por ciento (335) con dos dosis.

Cabe aclarar que el 97,8 por ciento de las personas fallecidas que contaban con al menos una dosis de vacuna contra la Covid-19 presentaba comorbilidades y la mediana de edad es de 75 años.

Medidas de prevención

“Seguimos registrando un incremento exponencial de casos de Covid-19 en Córdoba , y esta semana también se observa en el interior. Como explicamos la semana pasada, la mayoría de estos contagios se está produciendo en el marco de encuentros sociales, incrementados con motivo de las celebraciones de fin de año, y por ello, es sumamente importante recordar una vez más la necesidad de que todas las personas que tienen diagnóstico positivo, síntomas compatibles con Covid-19 o son contacto estrecho de casos confirmados, deben realizar el aislamiento correspondiente, hacia afuera de su domicilio y también intrafamiliarmente”, explicó Laura López, jefa del Área de Epidemiología.

La funcionaria recordó también que hasta el 4 de enero próximo no están permitidos los eventos masivos y que se recomienda evitar la asistencia a encuentros en lugares cerrados y con alta concurrencia de personas. De no ser posible, se debentener en cuenta las medidas para disminuir el riesgo de propagación: uso correcto de mascarillas, ventilación y distanciamiento. “En todas las situaciones, lo más seguro es que quienes previamente tuvieron una actividad de alto riesgo, por más que no presenten síntomas, asistan a un centro de testeo antes de concurrir a esas fiestas, en especial si tendrán contacto con personas de grupos de riesgo para Covid-19”, concluyó López.

En este sentido, la funcionaria recalcó que es importante tener en cuenta que estas medidas preventivas deben implementarse de manera conjunta y no aisladas, a las que se suma la vacunación, principal estrategia para evitar casos graves y fallecimientos por esta enfermedad.

“Todas las personas mayores de 3 años de edad deberían completar su esquema primario (primera y segunda dosis) o contar con el refuerzo/tercera dosis en caso de que corresponda”, recordó López y recomendó que todas las personas que regresen a nuestra provincia desde el exterior se realicen testeo al llegar y eviten reuniones con otras personas por un plazo mínimo de siete días.