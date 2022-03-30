Basquet: Resultados de categorías formativas 3º fecha

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La Asociación Morterense de Basquet, actualizó resultados en la webResultados de la 3° Fecha del Torneo 2022.

CATEGORIA U 13 – 3° FECHA
UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO54CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN45Raspo – Pautasso – Lizarraga
CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE86NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE17Cabrera – Farías
ASOC. DEPORTIVA “9” DE JULIO102PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA18Guazzarotti – Garis
TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROSSPORTIVO SUARDI

Resultados de la 3° Fecha del Torneo 2022.

CATEGORIA U 15 – 3° FECHA
UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO69CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN41Raspo – Pautasso – Lizarraga
CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE95NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE39Cabrera – Farías
ASOC. DEPORTIVA “9” DE JULIO54PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA58Garza – Raspo
TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS56SPORTIVO SUARDI93Garza – Guazarotti

Resultados de la 3° Fecha del Torneo 2022.

CATEGORIA U 19 – 3° FECHA
UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO69CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN61Raspo – Pautasso – Lizarraga
CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE67NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE66Cabrera – Farías
ASOC. DEPORTIVA “9” DE JULIO66PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA71Garza – Raspo
TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS52SPORTIVO SUARDI83Garza – Guazzarotti

Resultados de la 3° Fecha del Torneo 2022.

CATEGORIA U 19 – 3° FECHA
UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO69CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN61Raspo – Pautasso – Lizarraga
CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE67NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE66Cabrera – Farías
ASOC. DEPORTIVA “9” DE JULIO66PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA71Garza – Raspo
TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS52SPORTIVO SUARDI83Garza – Guazzarotti

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