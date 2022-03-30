Basquet: Resultados de categorías formativas 3º fecha

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La Asociación Morterense de Basquet, actualizó resultados en la webResultados de la 3° Fecha del Torneo 2022.
|CATEGORIA U 13 – 3° FECHA
|UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO
|54
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|45
|Raspo – Pautasso – Lizarraga
|CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE
|86
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|17
|Cabrera – Farías
|ASOC. DEPORTIVA “9” DE JULIO
|102
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|18
|Guazzarotti – Garis
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|–
|SPORTIVO SUARDI
|–
|–
Resultados de la 3° Fecha del Torneo 2022.
|CATEGORIA U 15 – 3° FECHA
|UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO
|69
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|41
|Raspo – Pautasso – Lizarraga
|CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE
|95
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|39
|Cabrera – Farías
|ASOC. DEPORTIVA “9” DE JULIO
|54
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|58
|Garza – Raspo
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|56
|SPORTIVO SUARDI
|93
|Garza – Guazarotti
Resultados de la 3° Fecha del Torneo 2022.
|CATEGORIA U 19 – 3° FECHA
|UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO
|69
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|61
|Raspo – Pautasso – Lizarraga
|CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE
|67
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|66
|Cabrera – Farías
|ASOC. DEPORTIVA “9” DE JULIO
|66
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|71
|Garza – Raspo
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|52
|SPORTIVO SUARDI
|83
|Garza – Guazzarotti
Resultados de la 3° Fecha del Torneo 2022.
|CATEGORIA U 19 – 3° FECHA
|UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO
|69
|CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN
|61
|Raspo – Pautasso – Lizarraga
|CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE
|67
|NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE
|66
|Cabrera – Farías
|ASOC. DEPORTIVA “9” DE JULIO
|66
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA
|71
|Garza – Raspo
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|52
|SPORTIVO SUARDI
|83
|Garza – Guazzarotti