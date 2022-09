Sp. Belgrano tiene claro su objetivo en el Federal A de Fútbol

0 0

Si bien Sp. Belgrano de San Francisco tiene el objetivo de meterse entre los ocho mejores de la Zona Norte del Federal A de Fútbol que buscan el ascenso, con el triunfo de esta semana ante Sarmiento de Resistencia, le sacó 16 puntos a Atlético Paraná sobre 18 que quedan en juego y quedó a un triunfo o combinación de resultados para asegurarse la permanencia en la categoría.

Posiciones

Próxima fecha

Douglas Haig vs Sportivo Belgrano

Defensores de Belgrano vs Racing

Central Norte vs Gimnasia (CdU)

San Martín (F) vs Juventud Unida (G)

DEPRO vs Boca Unidos

Unión (S) vs Juventud Antoniana

Gimnasia y Tiro vs Crucero del Norte

Atlético Paraná vs Sportivo Las Parejas

Libre: Sarmiento.

Fuente: Diario Sports

