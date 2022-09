Evangelina Vigna asumió como vicepresidente del EREMNEC

0 0

Read Time: 1 Minute, 41 Second

La intendenta de Colonia Vignaud Evangelina Vigna asumió la vicepresidente del Eremnec, la entidad que nuclea a los municipios del Noreste Cordobés, el que es presidido por el intendente de Marull Juan Faletto.

Después de la inactividad impuesta por la pandemia retomaron las actividades donde además de renovar sus autoridades, se plantearon realizar una revaluación del funcionamiento del Juzgado Intermunicipal de Faltas a los fines de determinar que como seguirán trabajando con el mismo

Por otra parte analizan incorporar al mismo el funcionamiento del Parque Nacional Ansenuza, «se necesita un ente para regular las acciones municipales y para no conformar un nueve ente, poder utilizar esta figura jurídica que ya está en vigencia donde solo debemos incorporar algunos municipios más que tienen que ver con el Parque Ansenuza para encarar las acciones conjuntas, nos facilitaría las cosas» señaló Evangelina Vigna.

Aclarando que el Parque es solo una parte del espejo de agua, donde los pueblos costeros no tienen jurisdicción sobre el Parque Nacional es que se necesita contar con una entidad que permita tomar decisiones municipales coordinadas, «vemos que es necesario proteger también otras áreas y poder trabajar en las mismas, es lo que vamos a intentar hacer desde el Eremnec y solicitar tanto a las autoridades provinciales como nacionales que se puedan tomar decisiones en conjunto, ya no participar de reuniones donde se visualiza una desorganización en relación a las decisiones jurisdiccionales sobre políticas y acciones ambientales específicas» resaltó la intendenta.

En relación a los cuestionamientos que la Secretaria de Ambiente de la provincia viene realizando a los municipios por estar trabajando con Parques Nacionales en jurisdicción provincial, manifestó que en una reunión realizada en Altos de Chipión, «se planteó que el objetivo de los municipios más allá que no sean parte del parque, aceptaron el compromiso de preservar estos espacios, no solo para que no se siga desmontando lo poco que queda, sino que los emprendimientos privados estén de manera controlada y amigable con el ambiente. Son trabajos que tenemos que emprender para abordarlos» aseguró.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn