Dieron a conocer ternados de la Fiesta de Deporte

Read Time:4 Minute, 1 Second
En conferencia de prensa en la Sala del Concejo Deliberante, su Presidente Mariela Quinteros y el Concejal Mauricio Actis, dieron a conocer los detalles organizativos de la Fiesta del Deporte de Brinkmann.
La actividad tendrá lugar este viernes 16 a las 20 horas en el Predio Deportivo del Club Bertossi, entidad que cumple su 70° aniversario.
La estructura del evento mantiene las características de ediciones pasadas, pero con el agregado de nuevas ternes y distinciones que se darán a representantes locales.
TERNADOS
|DISCIPLINA
|DESTACADOS
|1.DESTREZAS GAUCHAS MASCULINO MENORES.
|BAZAN NEHEMIAS GAIDO VALENTIN GUIDO THIAGO IBAÑEZ
|2.DESTREZAS GAUCHAS FEMENINO MENORES
|MARIANELA DEMARCO ORIANA DEMARCO RENATA FERREYRA
|3.DESTREZAS GAUCHAS MASCULINO MAYORES.
|LEO LEDESMA DARIO POSSETTO FRANCISCO ANGULO
|4. DESTREZAS GAUCHAS FEMENINO. MAYORES.
|ALEJANDRA PRADO YENII CONTRERAS EMILSE ALBORNOZ
|5. BOCHAS.
|AVILA PABLO JUAREZ PEDRO MADERA SEBASTIAN
|6. RUGBY INFERIORES
|VITOZZI VICTORIO FARIAS BENJAMIN ORONA GONZALO
|7. RUGBY MAYORES
|LARIVEY GABRIEL MORINI MARCOS BARROS JUAN MANUEL.
|8. TIRO A LA ELICE
|AVILA ANGEL PULIDORI GABRIEL BURATTO LEONARDO
|9. TIRO CON ARCO
|PISANI DANIEL CAVALLO ALBERTO
|10.TENIS FEMENINO MAYORES
|BALZARINI ANGELINA DAVICO DELFINA
|11.TENIS MASCULINO MENORES
|BURGENER GERONIMO PERFUMO GAEL FUNES TEILER JUAN IGNACIO
|12.TENIS MASCULINO MAYORES
|ARRO ALVARO BONINO LAUTARO
|13. HOCKEY FEMENINO SUB15
|WILLINER JOSEFINA
|14 .HOCKEY FEMENINO PRIMERA
|DANIELE LUCIA
|15. ESCUELA DE KARATE CINTURON BLANCO
|WILLINER JUAN LEON TORRAZZA EMILIO PIETRONI RAFFAELLA
|16. ESCUELA DE KARATE CINTURON CELESTE
|MARRONI MORENA CORTEZ JUAN ARNAUDO BAUTISTA
|17. KARATE MASCULINO MENORES
|MILANESIO MATEO CORTEZ FENOGLIO JOSE CORTEZ FENOGLIO JOAQUIN
|18.KARATE FEMENINO MENORES
|MUCHA MAGDALENA
|19.KARATE MASCULINO MAYORES
|ALLANIS ADRIÁN JUAREZ ROMERO JAVIER
|20.KARATE FEMININO MAYORES
|MARIA ROSA SOBRERO BRENDA CZECH
|21.PATIN COMPETITIVO FEDERADO
|C3 MORRA ALUMINE C2 MARTINA PEGINI C1 DARDATTI SELENE FORMATIVA 11 FARIAS ADA LUZ FORMATIVA 8 UTRERA CATALINA FORMATIVA 5 UTRERA ANGELES
|22- PATÍN COMPETITIVO NO FEDERADO FORMATIVA Y EFICIENCIA QUINTA
|JAZMIN NARETTO SEEBER SARA GARCIA SIMONA
|23. PATÍN COMPETITIVO NO FEDERADO EFICIENCIA TERCERA Y CUARTA
|DELRIBO DAIANA GALLO JULIETA GARIONE AGUSTINA
|24. GIMNASIA ARTÍSTICA
|PEROSINO EMILIA CESANA FRANCIA PEROSINO MALENA
|25. PADEL FEMENINO
|ROSSO ANDREA POLETTO ANA CARCANO YANINA
|26- PADEL MASCULINO
|GAVOTTO GUSTAVO GARCIA MAURO VIANO AXEL
|27- NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA PROMOCIONAL
|VACA ANGELES PEROSINO EMILIA BUSTOS TATIANA
|28-NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA MENORES
|SANCHEZ SOLANA BARBERO ALMA CERUTTI CARCANO MAI
|29-NATACIÓN FEMENINA CATEGORIA MAYORES
|ESPIL NATALIA SUBASSI FIORELA ROSSO ANA CLARA
|30-NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA PROMOCIONAL
|PONCE JUAN CRUZ BORRE MANUEL BORRE MARTIN
|31-NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA MENORES
|ARDUSSO JERONIMO ACTIS THIAGO CERUTTI CARCANO TIAGO
|32.NATACIÓN AGUAS ABIERTAS FEMENINO
|TOSORATTO SOL CESANA CAMILA FERRERO GUADALUPE
|33.NATACIÓN AGUAS ABIERTAS MASCULINO
|MAINA MARIANO
|34-CICLISMO JUVENILES VARONES
|GAIDO SANTINO ACTIS THIAGO
|35-CICLISMO MAYORES FEMENINO
|ADRIANA DAVICO MIRIAM VILLANUEVA
|36-CICLISMO MAYORES MASCULINO
|JUAN PONCE CARLOS VACA CRISTIAN GRIMALDI
|37 -KARTING
|MARTIN FERRERO MÁXIMO SOLA GUIDO FERRERO
|38-MOTOCICLISMO
|MICHEL FERRERO GABRIEL STRUMIA BACH SEBASTIAN
|39 -AUTOMOVILISMO
|NAZZI FRANCO BREZZO TOMAS
|40. ATLETISMO
|RUMACHELLA MARCOS SADAS JUAN MANUEL RODRIGUEZ MAYCO
|41-VOLEY MASCULINO PRIMERA DIVISIÓN
|MILANESIO GUSTAVO FERREYRA GABRIEL BRACAMONTE MATIAS
|42-VOLEY FEMENINO SUB 12
|CASALIS JOSEFINA ACUÑA JULIA VIANO VICTORIA
|43-VOLEY FEMENINO SUB 13
|SCOTTA SARA POSSETTO AMBAR BRUNO PILAR
|44-VOLEY FEMENINO SUB 14
|CARBAJAL PEROSSINO MELANI SELLA JULIETA
|45-VOLEY FEMENINO SUB 16
|SANCHEZ SOLANA VIANO VALENTINA MONTENEGRO MORENA
|46-VOLEY FEMENINO SUB 18 Y 1ª
|PEIROTTI VALENTINA VISINTINI GISELE LEIVA AGOSTINA
|47- MAXI VOLEY
|GRANDE MARINA ESPIL NATALIA GARCIA LAURA
|48. NEWCOM HOMBRES MÁS 40
|TOSOLINI ROBERTO LEIVA JOEL ROTELA ANDRES
|49. NEWCOM MUJERES MÁS 40
|CHIAPERO VANESA IBAÑEZ CLAUDIA TEVEZ MARIEL
|50. NEWCOM HOMBRES MÁS 50.
|RACCA DIEGO DE PUAL MIGUEL BURGENER JUAN CARLOS.
|51. NEWCOM MUJERES MÁS 50.
|LOVERA NORMA, CHIAPERO GRACIELA. BERRA LUCIANA.
|52-BÁSQUET FEMENINO U 13
|GORGERINO ISABELA BARBERO ALMA GILL TRINIDAD
|53- FEMENINO U 15
|GRANT MILAGROS VALDEZ MARTINA CESANA EMILIA
|54-BASQUET FEMENINO U 17
|MORENA ARGAÑARAZ CASTELLARI ESTEFANIA VASQUEZ AGOSTINA
|55-BÁSQUET FEMENINO PRIMERA
|PRATTO NATALIA COSTAMAGNA YANINA QUIROGA MILAGROS
|56-BASQUET MASCULINO U 13
|POSSETTO BENJAMIN BERTOLA FACUNDO MORSONE LUCA
|57-BASQUET MASCULINO U 15
|SIMEONE MARCELO SCHAPER JERÓNIMO CAPPONI GIOVANNI
|58-BASQUET MASCULINO U 17
|CULASSO SANTINO BORRE JUAN JOSE BOIERO ALVARO
|59-BASQUET MASCULINO U 19
|PALACIOS ROMAN RACCA BAUTISTA VALDEZ FACUNDO
|60-BÁSQUET DE PRIMERA
|ALVAREZ RODRIGO GUZMÁN GONZALO CABRERA OSCAR
|61. FÚTBOL PROMOCIONAL
|AMBROGIO ALAN ORONA MATEO JUNCOS BASTIAN
|62. FUTBOL PRE -INFANTIL
|RUIZ GASTON ARDUSSO JERÓNIMO BOSIO FRANCISCO
|63.FUTBOL INFANTIL
|PAEZ VIGO PIZARRO LUCAS ALESSO BAUTISTA
|64.FUTBOL PREJUVENIL
|YOVANOVICH EMILIANO YOVANOVICH JONAS YOZWIAK FACUNDO
|65.FÚTBOL JUVENIL
|CHALBAUD MIKAEL BRIZZIO JUAN MARTIN ARGUELLO JULIAN
|66.FÚTBOL DE PRIMERA
|LAPALMA MIQUEAS VARELA BLAS STELCALDO SANTIAGO
|67.FUTBOL INFANTIL FEMENINO
|PEROSINO JULIETA TEVEZ TAMARA LABASTO MARI PAZ
|68.FUTBOL JUVENIL FEMENINO
|WARNER ELIANA WERBEZ ZOE CONTRERAS YENHY
|69,FUTBOL PRIMERA FEMENINO
|YOZWIAK YAMILA LUDUEÑA LUJAN MARQUEZ VIVIANA
|70-FÚTBOL SENIORS
|MENDOZA FRANCO ALLOCHIS JAVIER WILLINER DAVID
|71-FÚTBOL SUPER SENIOR
|MENDOZA HORACIO STRUMIA FABIAN
|72-FÚTBOL SABATINO
|VIVAS LAZARO GALLARDO MARCELO HEREDIA EMILIANO
ADEMAS SERAN OTORGADAS MENCIONES ESPECIALES DE CARÁCTER GRUPAL E INDIVIDUAL.