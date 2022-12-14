Dieron a conocer ternados de la Fiesta de Deporte

Universal Medios admin 38 mins ago
0 0
Read Time:4 Minute, 1 Second

En conferencia de prensa en la Sala del Concejo Deliberante, su Presidente Mariela Quinteros y el Concejal Mauricio Actis, dieron a conocer los detalles organizativos de la Fiesta del Deporte de Brinkmann.

La actividad tendrá lugar este viernes 16 a las 20 horas en el Predio Deportivo del Club Bertossi, entidad que cumple su 70° aniversario.

La estructura del evento mantiene las características de ediciones pasadas, pero con el agregado de nuevas ternes y distinciones que se darán a representantes locales.

TERNADOS

DISCIPLINADESTACADOS
1.DESTREZAS GAUCHAS MASCULINO MENORES.BAZAN NEHEMIAS GAIDO VALENTIN GUIDO THIAGO IBAÑEZ
2.DESTREZAS GAUCHAS FEMENINO MENORESMARIANELA DEMARCO ORIANA DEMARCO RENATA FERREYRA  
3.DESTREZAS GAUCHAS MASCULINO MAYORES.LEO LEDESMA DARIO POSSETTO FRANCISCO ANGULO
4. DESTREZAS GAUCHAS FEMENINO. MAYORES.ALEJANDRA PRADO YENII CONTRERAS EMILSE ALBORNOZ  
5. BOCHAS.AVILA PABLO JUAREZ PEDRO MADERA SEBASTIAN
6. RUGBY INFERIORESVITOZZI VICTORIO FARIAS BENJAMIN ORONA GONZALO
7. RUGBY MAYORESLARIVEY GABRIEL MORINI MARCOS BARROS JUAN MANUEL.
8. TIRO A LA ELICEAVILA ANGEL PULIDORI GABRIEL BURATTO LEONARDO
9. TIRO CON ARCOPISANI DANIEL CAVALLO ALBERTO
10.TENIS FEMENINO MAYORESBALZARINI ANGELINA DAVICO DELFINA  
11.TENIS MASCULINO MENORESBURGENER GERONIMO PERFUMO GAEL FUNES TEILER JUAN IGNACIO
12.TENIS MASCULINO MAYORESARRO ALVARO BONINO LAUTARO
13. HOCKEY FEMENINO SUB15WILLINER JOSEFINA
14 .HOCKEY FEMENINO PRIMERADANIELE LUCIA
15. ESCUELA DE KARATE CINTURON BLANCOWILLINER JUAN LEON TORRAZZA EMILIO PIETRONI RAFFAELLA
16. ESCUELA DE KARATE CINTURON CELESTEMARRONI MORENA CORTEZ JUAN ARNAUDO BAUTISTA
17. KARATE MASCULINO MENORESMILANESIO MATEO CORTEZ FENOGLIO JOSE CORTEZ FENOGLIO JOAQUIN
18.KARATE  FEMENINO MENORESMUCHA MAGDALENA  
19.KARATE MASCULINO MAYORESALLANIS ADRIÁN JUAREZ ROMERO JAVIER  
20.KARATE FEMININO MAYORESMARIA ROSA SOBRERO BRENDA CZECH
21.PATIN COMPETITIVO FEDERADOC3 MORRA ALUMINE   C2 MARTINA PEGINI   C1 DARDATTI SELENE   FORMATIVA 11 FARIAS ADA LUZ   FORMATIVA 8 UTRERA CATALINA   FORMATIVA 5 UTRERA ANGELES    
22- PATÍN COMPETITIVO NO FEDERADO FORMATIVA Y EFICIENCIA QUINTAJAZMIN NARETTO SEEBER SARA GARCIA SIMONA
23. PATÍN COMPETITIVO NO FEDERADO EFICIENCIA TERCERA  Y CUARTADELRIBO DAIANA GALLO JULIETA GARIONE AGUSTINA
24. GIMNASIA ARTÍSTICAPEROSINO EMILIA CESANA FRANCIA PEROSINO MALENA
25.  PADEL FEMENINO ROSSO ANDREA POLETTO ANA CARCANO YANINA
26- PADEL MASCULINOGAVOTTO GUSTAVO GARCIA MAURO VIANO AXEL
27- NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA PROMOCIONAL  VACA ANGELES PEROSINO EMILIA BUSTOS TATIANA
28-NATACIÓN FEMENINA CATEGORÍA MENORESSANCHEZ SOLANA BARBERO ALMA CERUTTI CARCANO MAI
29-NATACIÓN FEMENINA CATEGORIA MAYORESESPIL NATALIA SUBASSI FIORELA ROSSO ANA CLARA
30-NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA PROMOCIONALPONCE JUAN CRUZ BORRE MANUEL BORRE MARTIN  
31-NATACIÓN MASCULINA CATEGORÍA MENORESARDUSSO JERONIMO ACTIS THIAGO CERUTTI CARCANO TIAGO
32.NATACIÓN AGUAS ABIERTAS FEMENINOTOSORATTO SOL CESANA CAMILA FERRERO GUADALUPE
33.NATACIÓN AGUAS ABIERTAS MASCULINOMAINA MARIANO
34-CICLISMO JUVENILES VARONESGAIDO SANTINO ACTIS THIAGO
35-CICLISMO MAYORES  FEMENINOADRIANA DAVICO MIRIAM VILLANUEVA
36-CICLISMO MAYORES MASCULINOJUAN PONCE CARLOS VACA CRISTIAN GRIMALDI
37 -KARTINGMARTIN FERRERO MÁXIMO SOLA GUIDO FERRERO
38-MOTOCICLISMOMICHEL FERRERO GABRIEL STRUMIA BACH SEBASTIAN
39 -AUTOMOVILISMONAZZI FRANCO BREZZO TOMAS
40. ATLETISMORUMACHELLA MARCOS SADAS JUAN MANUEL RODRIGUEZ MAYCO
41-VOLEY MASCULINO PRIMERA DIVISIÓNMILANESIO GUSTAVO FERREYRA GABRIEL BRACAMONTE MATIAS 
42-VOLEY FEMENINO SUB 12CASALIS JOSEFINA ACUÑA JULIA VIANO VICTORIA 
43-VOLEY FEMENINO SUB 13SCOTTA SARA POSSETTO AMBAR BRUNO PILAR 
44-VOLEY FEMENINO  SUB 14 CARBAJAL PEROSSINO MELANI SELLA JULIETA   
45-VOLEY FEMENINO  SUB 16SANCHEZ SOLANA VIANO VALENTINA MONTENEGRO MORENA 
46-VOLEY FEMENINO  SUB 18 Y 1ªPEIROTTI VALENTINA VISINTINI GISELE LEIVA AGOSTINA   
47- MAXI VOLEYGRANDE MARINA ESPIL NATALIA GARCIA LAURA 
48. NEWCOM HOMBRES MÁS 40TOSOLINI ROBERTO LEIVA JOEL ROTELA ANDRES 
49. NEWCOM  MUJERES MÁS 40CHIAPERO VANESA IBAÑEZ CLAUDIA TEVEZ MARIEL 
50. NEWCOM HOMBRES MÁS 50.RACCA DIEGO DE PUAL MIGUEL BURGENER JUAN CARLOS. 
51. NEWCOM MUJERES MÁS 50.LOVERA NORMA, CHIAPERO GRACIELA. BERRA LUCIANA. 
52-BÁSQUET FEMENINO U 13GORGERINO ISABELA BARBERO ALMA GILL TRINIDAD 
53- FEMENINO  U 15GRANT MILAGROS VALDEZ MARTINA CESANA EMILIA 
54-BASQUET FEMENINO U 17MORENA ARGAÑARAZ CASTELLARI ESTEFANIA VASQUEZ AGOSTINA 
55-BÁSQUET FEMENINO PRIMERAPRATTO NATALIA COSTAMAGNA YANINA QUIROGA MILAGROS 
56-BASQUET MASCULINO U 13POSSETTO BENJAMIN BERTOLA FACUNDO MORSONE LUCA 
57-BASQUET MASCULINO U 15SIMEONE MARCELO SCHAPER JERÓNIMO CAPPONI GIOVANNI 
58-BASQUET MASCULINO U 17CULASSO SANTINO BORRE JUAN JOSE BOIERO ALVARO 
59-BASQUET MASCULINO U 19PALACIOS ROMAN RACCA BAUTISTA VALDEZ FACUNDO   
60-BÁSQUET DE PRIMERAALVAREZ RODRIGO GUZMÁN GONZALO CABRERA OSCAR 
61. FÚTBOL PROMOCIONAL  AMBROGIO ALAN ORONA MATEO JUNCOS BASTIAN 
62. FUTBOL PRE -INFANTILRUIZ GASTON ARDUSSO JERÓNIMO BOSIO FRANCISCO 
63.FUTBOL INFANTILPAEZ VIGO PIZARRO LUCAS ALESSO BAUTISTA 
64.FUTBOL PREJUVENILYOVANOVICH EMILIANO YOVANOVICH JONAS YOZWIAK FACUNDO 
65.FÚTBOL JUVENILCHALBAUD MIKAEL BRIZZIO JUAN MARTIN ARGUELLO JULIAN 
66.FÚTBOL DE PRIMERALAPALMA MIQUEAS VARELA BLAS STELCALDO SANTIAGO 
67.FUTBOL INFANTIL FEMENINOPEROSINO JULIETA TEVEZ TAMARA LABASTO MARI PAZ 
68.FUTBOL JUVENIL FEMENINOWARNER ELIANA WERBEZ ZOE CONTRERAS YENHY 
69,FUTBOL PRIMERA FEMENINOYOZWIAK YAMILA LUDUEÑA LUJAN  MARQUEZ VIVIANA 
70-FÚTBOL  SENIORS MENDOZA FRANCO ALLOCHIS JAVIER WILLINER DAVID 
71-FÚTBOL SUPER SENIORMENDOZA HORACIO STRUMIA FABIAN 
72-FÚTBOL SABATINOVIVAS LAZARO GALLARDO MARCELO HEREDIA EMILIANO 

ADEMAS SERAN OTORGADAS MENCIONES ESPECIALES DE CARÁCTER GRUPAL E INDIVIDUAL.

About Post Author

Universal Medios admin

admin@universalmedios.com.ar
https://www.universalmedios.com.ar
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Next Post

Boletín Necrológico

Mié Dic 14 , 2022

NOTICIAS RELACIONADAS

DATOS DE CONTACTO

ESCRIBINOS

COMPARTÍ NUESTRO SITIO

VISITAS A NUESTRA WEB

432128
error: Contenido protegido !!