Jueves 2: Vacunan con 2º dosis a menores de 3 a 11 años

Lo informó el Centro de Salud. El operativo comienza a las 13 horas.
LISTADO
VACUNACION JUEVES 02/12/2021
2º DOSIS DE 3 A 11 AÑOS
13:00 HORAS
ACEVEDO HUBELI ANTONIO 56613476
ACEVEDO HUBELI OLIVIA 51201866
AGUIRRE FELIPE 53778092
ASSELBORN EMMA 55628962
BARONE JAZMIN 56613486
BAZAN PEGER BENICIO 54581218
BURGENER JERONIMO JUAN 54047518
CAÑETE SELENE ESMERALDA 53574065
CAÑETE LEGUIZAMON BRISA ESMERALDA 53479292
CAÑETE LEGUIZAMÓN EMILIA 57265197
CAÑETE LEGUIZAMON USIEL GABRIEL 55457567
CAÑETE LEGUIZAMON ABRIL SOLANGE 52201269
CHAZARRETA ALEX NAHUEL 50349780
CLAUSEN MICOL 55784017
CORDOBA ULISES DANILO 53479290
CUEVAS ABRIL CELESTE 52805942
DECAROLI JUAN CRUZ 53576584
DIAZ DIEGO EZEL 56309568
ECHAVARRIA SHAMIRA AGOSTINA 53225628
FALCO TOLEDO MELANY 53119449
FARIAS MALENA 55787016
FRENCIA RENATA 56613485
GAMARRA BENJAMIN 54120576
GAUNA LIAM 54194680
GAUNA SUPPO SOLANGE NAYLA 50239193
GIORGIS MARCO 55247164
GOMEZ ADRIANA LUZMILA 55459965
GRANT LAUTARO JESUS 51414283
IBAÑEZ BALDASSARE 56607850
LEVRAND LUNA ANTONELLA 56610866
LEZCANO LOANA JULIETA 55784016
13:30 HORAS
LOPEZ FEDERICO EZEQUIEL 55787019
LUDUEÑA BAUTISTA DAVID 52206244
LUDUEÑA PERALTA BASTIAN BAUTISTA 54782872
MAIDANA MILENA ELIANA 55459975
MAIDANA FEDERICO FABIAN 54573833
MAINA TAGLIAFERRI EMILIA 54117528
MALANO TOLEDO AMPARO 56455359
MARTIN BOSIO BIANCA 55596311
MARTINEZ BLENGINO CATALINA 55080627
MARTINEZ BLENGINO JUAN DOMINGO 56610877
MIKLES PEDRO 56689020
NOVELLO ENZO 55791862
OBREGON DAIRA NAIARA 49849582
PAREDES GEMMA EVELYN 56305728
PERALTA SOFIA ELUNEY 56455368
PERALTA ABRAHAM MATEO 54775718
QUINTEROS ERICA JAZMN 53478542
QUINTEROS MARIANO NICOLAS 50334861
RACCA URIEL HERNAN 53928283
RAMALLO TIAGO BENJAMIN 51033900
RAMALLO RUIZ IAN ALEJO 54775715
ROVAI MAINARDI JOAQUIN 56924111
RUBIO YUTHIEL EMIR 56456981
RUIZ MAURICIO SANTINO 53479297
STRUMIA VALENTINO 54775719
TEVEZ TAMARA MILAGROS 51555253
TIRANTI GARIS JUANA 57150502
TOLOSA ANGEL EMANUEL 55076598
VEGA ALEX URIEL 54047522
VIVAS FIORELLA ALIZE 54498101
WILLENER FRANCISCO 57267630