Juez reconoce «no tener esperanza de revertir la Elección»

0 0

Read Time: 48 Second

el recuento definitivo de votos por la elección a gobernador en Córdoba, que mostraban en el provisorio una ventaja para el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Llaryora, respecto de su contrincante de Juntos por el Cambio, Luis Juez.

En ese marco, este último reconoció por primera vez que el resultado difícilmente pueda cambiarse: “Ya pasó, ya está, no tengo esperanza de que pueda revertirla”.

“Los tipos no pueden armar una elección, no hay forma que no ganen con trampa. Yo soy un jugador amateur, pero respeto las reglas de juego. En el 2007 se les cortó la luz, ahora se le cortó la conectividad. Siguen las mismas mañas, después queremos que la gente vaya a votar con ganas”.

El actual senador nacional, además, sostuvo que la semana próxima reconocería la victoria del actual intendente de la ciudad de Córdoba, pero advirtió que lo hará “cuando la Justicia haga las cosas como corresponde”.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn