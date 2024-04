Torneo Federal A: Sp. Belgrano sumó su segunda victoria de local

0 0

Sportivo Belgrano de San Francisco le ganó a Defensores de Pronunciamiento por 1 a 0, en su Estadio «Juan P. Francia», y volvió a sumar de a tres.

Fue por la Zona 3 del Torneo Federal A. Su próximo compromiso, de visitante, ante el equipo de El Linqueño.

Resultados 3° fecha

Sportivo Belgrano 1 (Algozino) – DEPRO 0

Independiente (CH) 3 (Zarza, Olivera –p- y Melgarejo) – Gimnasia (CdU) 0

Douglas Haig 0 – El Linqueño 0

Defensores de Belgrano 2 (Jaime –p- y Ciampichetti) – 9 de Julio 0

Libre: Sportivo Las Parejas

Posiciones

Independiente (CH) 7

Defensores de Belgrano 6

Sportivo Belgrano 6

El Linqueño 5

Douglas Haig 5

9 de Julio 4

Sportivo Las Parejas 0

Gimnasia (CdU) 0

DEPRO 0

Próxima fecha (4° fecha)

El Linqueño vs Sportivo Belgrano

9 de Julio vs Sportivo Las Parejas

DEPRO vs Defensores de Belgrano

Gimnasia (CdU) vs Douglas Haig

Libre: Independiente (CH)

Fuente: Diario Sports San Francisco

Foto: Facebook Club Sp. Belgrano

