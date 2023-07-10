Se corrió 8° fecha del Midget y Minimidgets Cordobés y con pilotos invitados

Se llevó a cabo la 8° Fecha de Midget y Minimidget Cordobés, en el Circuito «Antonio Depetris» del Club Social Altos de Chipión.
Se hicieron presentes 47 pilotos.13 pilotos de Minimidget, 20 pilotos de Midget, y 14 pilotos invitados.
La pista se presentó, en excelentes condiciones con un trabajo excepcional de la Subcomisión de Deporte Motor, con casi 700 personas que se llegaron al circuito para disfrutar del show del Derrape Cordobés.
Clasificaciones
Categoría Minimidget
1°Serie
1° DALMASSO LISANDRO, 2° ROSSO LUCIANO, 3°GARCÍA VALENTÍN, 4° VIANO GINO, 5° BOTTO JUAN PABLO, 6° TROSSERO LISANDRO, 7°GAGGI THIAGO.
2°Serie
1° MORES BRIAN, 2° RAMÍREZ EMANUEL, 3° LOVERA RODRIGO, 4° MANDRILE NICOLÁS, 5° LOVERA IAN.
1°Semifinal
1°DALMASSO LISANDRO, 2° ROSSO LUCIANO, 3°GARCÍA VALENTÍN, 4°BOTTO JUAN PABLO, 5°TROSSERO LISANDRO.
2°Semifinal
1°MORES BRIAN
2°RAMÍREZ EMANUEL, 3°MANDRILE NICOLÁS, 4°LOVERA RODRIGO, 5° LOVERA IÁN, 6°GAGGI THIAGO.
FINAL
1°DALMASSO LISANDRO, 2° ROSSO LUCIANO, 3°GARCÍA VALENTÍN, 4° BOTTO JUAN PABLO, 5°RAMÍREZ EMANUEL, 6° TROSSERO LISANDRO, 7° VIANO GINO, 8°MORES BRIAN, 9°MANDRILE NICOLÁS, 10°LOVERA RODRIGO, 11°GAGGI THIAGO, 12°LOVERA IÁN.
Categoría Midget Titulares
1°Serie
1°MANDRILE JOSÉ, 2°CÓRDOBA SANTIAGO, 3°TUNINETTI DANIEL, 4°ALBERIONE MIGUEL, 5°LISTELLO JUAN JOSÉ, 6° GILI SAMUEL
2°Serie
1°FILIPPI HERNÁN, 2°MARENGO MARTÍN, 3°ARGANTE ORESTE, 4° MALETTO FEDERICO, 5°BONARDO EMANUEL, 6°BOTTO DIEGO
3°Serie
1°GORGERINO LUCAS, 2°PERETTO JOSÉ, 3°NOVARESIO EZEQUIEL, 4°MUTTIGLIENGO SERGIO, 5°MIGLIO RUBÉN, 6°ARGANTE MARCOS
1°Semifinal
1°FILIPPI HERNÁN, 2°PERETTO JOSÉ, 3°ARGANTE ORESTE, 4°MIGLIO RUBÉN, 5°TUNINETTI DANIEL, 6°LISTELLO JUAN JOSÉ, 7°ARGANTE MARCOS, 8° MANDRILE JOSÉ, 9°BALLARI JOSÉ
2°Semifinal
1°GORGERINO LUCAS
2°MARENGO MARTÍN, 3°MALETTO FEDERICO, 4•BOTTO DIEGO, 5°NOVARESIO EZEQUIEL, 6°CÓRDOBA SANTIAGO, 7°ALBERIONE MIGUEL, 8°GILI SAMUEL
FINAL
1°FILIPPI HERNÁN, 2°PERETTO JOSÉ, 3° GORGERINO LUCAS, 4°MARENGO MARTÍN, 5°MIGLIO RUBÉN, 6°MALETTO FEDERICO, 7°TUNINETTI DANIEL, 8°BOTTO DIEGO, 9°ARGANTE ORESTE, 10°LISTELLO JUAN JOSÉ, 11°BALLARI JOSÉ, 12°NOVARESIO EZEQUIEL
Categoría Midget Invitados
1°Serie
1°AUDINO MATÍAS, 2°MOLARDO CRISTIAN, 3°LADNER GASTÓN, 4°FERNÁNDEZ ALBERTO, 5°FERNÁNDEZ CRISTIAN
2°Serie
1°GARCÍA MARIANO, 2°MOLARDO JEREMÍAS, 3°FRANCO MATÍAS, 4°GARCÍA ULISES
3°Serie
1°BOSIO NÉSTOR, 2°VIANO ADRIEL, 3°GARCÍA MARCOS, 4°CÓRDOBA DIEGO
1°Semifinal
1°BOSIO NÉSTOR, 2°GARCÍA MARIANO, 3°FRANCO MATÍAS, 4°GARCÍA MARCOS, 5°CÓRDOBA DIEGO, 6°FERNÁNDEZ CRISTIAN
2°Semifinal
1°AUDINO MATÍAS, 2°MOLARDO CRISTIAN, 3°MOLARDO JEREMÍAS, 4°GARCÍA ULISES, 5°LADNER GASTÓN, 6°FERNÁNDEZ ALBERTO, 7°GIORDANO MATÍAS
FINAL
1°MOLARDO CRISTIAN, 2° BOSIO NÉSTOR, 3°AUDINO MATÍAS, 4°GARCÍA MARIANO, 5°MOLARDO JEREMÍAS, 6°FRANCO MATÍAS, 7°GARCÍA MARCOS, 8°LADNER GASTÓN, 9°GIORDANO MATÍAS, 10°FERNÁNDEZ ALBERTO, 11°FERNÁNDEZ CRISTIAN, 12°GARCÍA ULISES.