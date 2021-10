«Fundación Construirnos»: Entregaron 13º vivienda

Es la 13ra. dada en posesión en este 2021 y es la unidad habitacional Nº 63 del historial de Fundación Construirnos. Se les entregó las llaves de un local comercial, al frente y con la vivienda interior, a sus titulares Omar Quevedo y Edelveys Rivarosa, en la tardecita del jueves 28 de septiembre, en la calle Lavalle 243 del Barrio Gandolfo.

El sencillo acto se desarrolló frente al local a estrenar, y fue encabezado por el presidente de la entidad, Federico Díaz, acompañado por el tesorero de la misma, Raúl Gagliardi, la arquitecta Daniela Alesso, encargada técnica de la obra y el administrativo Marcelo Masín. Completaron el número de presentes, los adjudicatarios y representantes de los medios de prensa locales.

El presidente agradeció a la familia Quevedo confiar doblemente en la Fundación Construirnos (ya se les había entregado a ellos mismos la vivienda Nº 15, en 2017). También destacó que el número de planes suscriptos ascendió a 170. Remarcó que hay que administrar el aporte de los socios con mucha responsabilidad, porque se engrosan las cuotas apenas sobrepasando el ritmo inflacionario, que no se condice con el porcentaje de incremento que sufren los materiales de construcción que duplican el índice de inflación anual. No obstante, por el hecho de haber invertido previamente en muchos materiales que están en stock en los propios corralones, permite ir acrecentando la cuota bastante por debajo del nivel que éstos experimentan, para no atosigar a los suscriptores, que vienen cumpliendo con mucho esfuerzo sus compromisos. Dijo que antes de fin de año tienen previsto entregar más viviendas, para cerrar el