Operativo de Vacunación en Brinkmann: Viernes 3 con 3º dosis de refuerzo

VACUNACION VIERNES 03/12/2021
3º DOSIS – REFUERZO
13:00 HORAS
ACASTELLO MIGUEL ANGEL BARTOLO 10979837
ALASIA ROSA ANA 10679160
ALBERTI MARIA ROSA 10234988
ALLENDE JOSÉ LUIS 11370077
ALLENDE MIRTHA LUISA 10234498
ALLENDE OMAR ERNESTO 12367921
ALLENDE STELLA MARIS 13479957
ALTAMIRANO MARIO IGNACIO 12812705
ANGHILANTE RICARDO 12078444
ARMENTA GREGORIO FEDERICO 11370069
ARNAUDO NORMA TERESA 11088827
ASTRADA JOSE GABRIEL 10768889
BELTRAMO EMILIA MARIA DEL CARMEN 11614879
BELTRAMO HERALDO FLORENCIO 10788999
BERTONA RITA DEL CARMEN 13479964
BERTONE NESTOR 12297070
BIANCHI MARIA INES 27212635
BIANCHI PEDRO ALBERTO 11060284
BLANGINO ANA MARIA DOLORES 10234497
BOCCO LUCI ANITA 11711363
BOIDI HORACIO JOSE 12742243
BOLANO LUIS ALBERTO 12367986
BRAVO NORMA MARIA 6650661
BRUNO MARIA TERESA 10056766
BURGENER BEATRIZ ELENA 13479983
BURGENER STELLA MARIZ 10234459
CAMPOS ESTELA MARIA 10561414
CAMPRA MARIA ESTHER RITA 6251473
CAPELLINO MONICA SUSANA 12751574
CARCANO CLARA MARIA 10788939
CARIGNANO NORMANDO LUIS 13221390
CARLESSO ALICIA MARÌA 11099151
CASTILLO ALCIDES 6285287
CASTILLO JUAN CARLOS 10062199
CAVALLO SUSANA TERESA 10788993
CENTURION MARIA FRANCISCA 12878912
CHAVEZ LUIS ROLANDO 11883300
CORDOBA ANDREA CLIDES 6735891
CORIGLIANI ANA MARIA 13126142
CORONEL ALONSA LUJAN 11370087
CORTEZ LUIS ROQUE 10234489
CORVALAN ESTELA MIRTA 6559100
CRAVERO DORA ESTHER 10648866
CRISPENS ROMINA MARICEL 37440610
CUELLO MATILDE RAMONA 10234305
13:30 HORAS
CURIOTTI ADRIANA AMALIA 12751542
CURIOTTI ALICIA DOMINGA 11637586
CURIOTTI EDIT MAGDALENA 10597546
CURIOTTI MABEL INES 13479936
DALMAZZO IVANA MARÍA 20982157
DAVICO VILMA CATALINA 6699803
DELSOGLIO RAUL FRANCISCO 12125461
DEPETRIS MIRTA BEATRIZ 13479971
DEPETRIZ SERGIO OMAR 13479977
DOTTA JUAN ANGEL 10234427
DOTTA OMAR ALBERTO 12367995
ECHAVARRIA GREGORIO 10191811
ECHAVARRIA RAMON HUMBERTO 13585984
ENRICO ALBINA JACINTA MARIA 5608541
ETICHETTI JOSE ALBERTO 12367931
FAGIANO IMELDA ANTONIA 11099154
FARIAS ANTONIA EDIT 11614874
FASSI GLADYS DOMINGA 5781767
FASSI LEONILDA ISABEL 10056781
FERRARI RICARDO HECTOR 10788950
FERRERO ALBERTO FELIX 12751597
FERRERO GRACIELA AGUSTINA 13479930
FERRERO MARIA DOMINGA 12776162
FERRERO RAQUEL NOEMI 11614866
FERRERO RAUL PEDRO 12367974
FERREYRA MARIA TERESA 11551463
FIGUEROA ENRIQUE MARIO 12751568
FOLCO ISABEL GRACIELA 12554705
FONT BEATRIZ TERESITA 13694821
FONTANINI FELIZIA ANDRES GASPAR 35786085
FORNASERO WALTER ERNESTO 10788905
FORNERIS ITALO ANTONIO 10788929
FORNERIS RENE JUAN 10148409
FOSSATTO ENRIQUE JOSE AMBROSIO 10234452
FOSSATTO ROBERTO ERNESTO 11370063
FRANZOTTI ALBA TERESA 14864679
FRENCIA EDIT FILOMENA 10788984
MONTEVERDI MIRIAM DEL VALLE 25297596
MORENO JULIO ANTONIO 12915828
MORRA MARTHA CAROLINA 5146509
RAMALLO PEDRO LORENZO 11370093
RAMOS DELIA LIDIA 10788906
TOSCO CAMILA 39324944
VEGA DAIANA TAMARA 36768657
ZAMORA MIRTA BEATRIZ 10052505