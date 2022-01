Federación Agraria Argentina propone «Mínimo no Imponible» para retenciones

En el marco de una reunión que se realizó el fin de semana en Bigand (Santa Fe) con los Distritos 6 y 7, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, lanzó una propuesta con el fin de aliviar el peso de las retenciones para los pequeños productores.

Se trata de un “Mínimo No Imponible”, como el que funciona en el Impuesto a las Ganancias, que se situaría en 300 toneladas; es decir, los que produzcan menos que eso no pagarían este tributo; y quienes lo superen, solo abonarían por el saldo y no por el total.

el titular de la FAA aseguró que en esa asamblea debería solicitarse este MNI que establezca retenciones cero para la producción de soja inferior a 300 toneladas.

“Con el esquema del MNI, si las primeras 300 toneladas no pagan retenciones, quedarían disponibles para los productores las 100 toneladas de soja que son las que se lleva el estado en DEX. Esto indudablemente, ayudaría a ese segmento de los pequeños y medianos productores y permitiría que comiencen a tener rentabilidad. Así, dejarían de desaparecer en manos de la concentración”, enfatizó.

Esto sería un reemplazo de la segmentación de retenciones que aplicó el Gobierno a partir de 2020 y que, desde el punto de vista de la FAA, tuvo una “muy mala implementación”.

Emergencia e inseguridad

Por otro lado, Achetoni también hizo referencia al reclamo para que se amplíe el Fondo de Emergencia, congelado desde 2009, tal como lo prometió el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

Asimismo, se analizó la situación complicada de todas las económicas regionales y hubo un pedido generalizado por una política crediticia “útil, con tasas bajas y que llegue a los productores”.

“Otro tema importante remarcado fue la importancia de mejorar en forma urgente la seguridad rural por la gran cantidad de robos sufridos, que en algunos casos determinan el cierre de establecimientos productivos. Esto, sumado al enorme proceso de concentración, genera alarma ante la gran salida de productores pequeños y medianos del circuito productivo”, alertó la entidad federada.

No menos importante fue el planteo que se escuchó en el encuentro de mantener la unidad de todos los federados, dejando de lado diferencias personales o políticas. Cabe recordar al respecto que, tras la asamblea que se realizó recientemente en Armstrong, hubo bases federadas de la FAA que se expresaron en contra y cuestionaron a Achetoni.

“Se necesita trabajar con los legisladores, unir fuerzas y no hace falta ser muchos, sino que los que estén que tengan un compromiso total en sus acciones. Hay que dejar viejas discusiones como la de estar o no en la Comisión de Enlace y concentrarse en las necesidades de los productores”, fue un mensaje común que se escuchó en la reunión.

