Ministro Dominguez trazó lineamientos del Plan GanAr y cuestionó a Frigoríficos Exportadores

En una extensa conferencia de prensa que se extendió por más de una hora, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, encabezó la presentación de los principales lineamientos y números del Plan GanAr, que fue oficializado esta semana y que apunta a mejorar la productividad del stock ganadero argentino.

En la oportunidad, además, cuestionó con dureza a los frigoríficos exportadores, al considerar que las críticas hacia las restricciones al comercio exterior que existen en el mercado de la carne vacuna, son un “argumento que usan para bajarles el precio a los productores”.

PLAN GANAR

La presentación que realizó Domínguez se hizo luego de que se realizara una reunión de trabajo con representantes de los ministerios productivos de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, además de diversos referentes privados de la cadena cárnica.

Como primera medida, aclaró que es un plan “vivo”, en referencia a que la idea es que sea flexible, que se vaya mejorando a medida que se implemente, en conjunto con las provincias y sus particularidades regionales.

“No es un plan cerrado. Tenemos una coincidencia general en los propósitos y metas a alcanzar, pero las dinámicas de estrategias de intervención en las provincias las van a dar las propias provincias con las entidades, universidades y productores. Que recoja el decir y el hacer de cada provincia. No hay un plan único porque no hay un solo modelo de ganadería en Argentina”, remarcó.

METAS

En este marco, junto al secretario de Agricultura y Ganadería, Matías Lestani, describió algunos de los principales números que forman parte del Plan GanAr y sus metas para 2030:

Incrementar en 600.000 toneladas la producción de carne , con un stock estable, a través de elevar los porcentajes de destete y el peso medio de faena.

, con un stock estable, a través de elevar los porcentajes de destete y el peso medio de faena. Beneficia a 234.000 productores ganaderos registrados en Argentina y a 380 frigoríficos o plantas faenadoras , teniendo en cuenta desde la que tienen tránsito federal, hasta las provinciales o municipales.

registrados en Argentina y , teniendo en cuenta desde la que tienen tránsito federal, hasta las provinciales o municipales. Ya hay 6.300 pedidos de créditos por parte de productores , dentro de los préstamos subsidiados por $ 100.000 millones que forman parte del Plan GanAr.

, dentro de los que forman parte del Plan GanAr. Llegar a exportar 1,5 millones de toneladas por año.

por año. La población argentina crece a razón de 500.000 personas por año , y eso significa una mayor demanda de carne que solo se puede abastecer con un crecimiento de la producción, según la interpretación del Gobierno.

, y eso significa una mayor demanda de carne que solo se puede abastecer con un crecimiento de la producción, según la interpretación del Gobierno. Toda la cadena cárnica exporta por más de U$S 2.000 millones al año, pero moviliza un total de U$S 18.000 millones, generando más de 400.000 puestos de trabajo.

En tanto, Domínguez señaló que otro objetivo es avanzar en pruebas piloto de orden científico para auditar y certificar que la carne argentina se produce de manera sostenible.

“Vamos a rompernos el alma para que Argentina vuelva estar en el podio en calidad y producción, y eso permitirá robustecer también el mercado interno”, subrayó.

También anticipó que pretenden seguir trabajando con el impulso a las carnes alternativas, y en ese sentido se anunciará próximamente, desde Entre Ríos, un plan de financiamiento para la reconversión de la industria avícola.

EXPORTACIONES

Luego de dar a conocer estas precisiones, Domínguez contestó preguntas de la prensa y una apuntó a las críticas en relación al mantenimiento de restricciones al comercio exterior de cortes bovinos.

En primer término, intentó quitarles peso a esos cuestionamientos, al subrayar que en el primer cuatrimestre se exportaron casi 250.000 toneladas y que la proyección anual es de más de 800.000.

“Vamos a exportar todo lo que nuestra capacidad productiva nos permita, pero para poder exportar más, hay que aumentar volumen y mejorar productividad. Se vende todo lo que Argentina puede vender, no podemos vender vacas en edad reproductiva, sería un suicidio”, consideró.

En ese punto fue que atacó a los frigoríficos exportadores que “usan las restricciones como argumento para bajarles el precio a los productores”.

“Acá llega solo el lobby de los frigoríficos exportadores. Nosotros queremos que exporten más, pero para poder hacerlo, hay que hacerlo con más y mejor ganadería, para eso es este plan. Si no aumentamos el volumen de producción, las restricciones a las exportaciones van a ser cada vez mayores”, enfatizó.

Y añadió: “Se dispuso que el que no contribuya con el mercado interno, no exporta, porque tenemos una visión humanista. Por supuesto que queremos aprovechar el contexto internacional, pero no somos liberales que lo hacemos a expensas del hambre de la gente”.

Sobre este punto, Lestani reforzó la visión de Agricultura al subrayar que, con el crecimiento demográfico poblacional de Argentina, si se sigue manteniendo un nivel de consumo como el actual sin crecimiento del stock ni de la producción, en 2032 el país se quedaría sin saldo exportable.

Video conferencia

Fuente: Infocampo

