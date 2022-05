Presentaron en Córdoba Plan GanAr

0 0

Read Time: 3 Minute, 27 Second

En la sede el Colegio Médico Veterinario de Córdoba se llevó adelante la presentación del Plan GanAr, iniciativa de la cartera agropecuaria nacional que apunta a aumentar la producción de carne en 600 mil toneladas al 2030, aumentar el stock ganadero y el peso de faena para mejorar la productividad.

Ante productores, dirigentes cooperativos, y referentes ganaderos, se presentaron los principales lineamientos de la iniciativa que apuesta a contribuir al desarrollo sostenible de la ganadería y a incrementar la producción de carne vacuna. Luego se generó un espacio de intercambio de diálogo e intercambio de opiniones referido a herramientas útiles vinculadas a las características específicas de la ganadería de Córdoba.

El acto contó con la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez; el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso; la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar y Presidenta de la Fundación Banco Córdoba, Laura Jure; el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación, Luis Contingiani; el secretario de Relaciones Institucionales de la cartera agropecuaria nacional, Jorge Solmi; el subsecretario de Ganadería de la Nación, José María Romero; la secretaria de Ganadería de Córdoba, Catalina Boetto, el vicepresidente del Banco Córdoba, Hugo Escañuela, el presidente del Colegio Médico Veterinario, Marcelo Calle; y el director general de Agencias Zonales y Desarrollo Territorial de Córdoba, Germán Font, entre otras autoridades de numerosas entidades, cooperativas, sociedades rurales, entidades científico técnicas, y universidades, entre otros.

“Hay una pluralidad de representación muy importante hoy, lo que muestra la federalidad de la producción ganadera. En Córdoba, a través del Banco de Córdoba, se subsidia parte de la tasa de las herramientas de financiación para contribuir al incremento productivo ganadero”, dijo Busso. Y agregó: “Tenemos que apostar a exportar más desde Córdoba. Hoy se abre la posibilidad de trabajar las políticas públicas que deben ser sostenidas por una ley, que brinde previsibilidad”.

Asimismo, reiteró que “al productor hay que sacarle la pata de encima, la presión para que puedan producir. Esta debe ser la idea central de un programa que mire al futuro. GanAR es más que sólo herramientas financieras, creo que nos permitirá pensar la ganadería que queremos. Este motor que ya viene trabajando, tiene mucha potencialidad y podemos aportar más”. Finalmente, aseveró: “Nosotros tenemos una voluntad conjunta de construir, pero también tenemos la firme voluntad de cuidar los intereses de Córdoba”.

A su turno, Domínguez sostuvo que “la ganadería es un proyecto de vida, que requiere de ciclos más largos. El plan que presentamos hoy es la conclusión de un proceso de consultas, de idas y vueltas, de espacios de diálogos con todos los actores. El Plan GanAr no es algo enlatado; es un camino que se construye para aprovechar las oportunidades que el mundo ofrece a Argentina”. Y en ese sentido, afirmó: “Para los países que producimos alimentos, la guerra cambió toda la ecuación del mundo. Hoy es más valioso tener proteínas que reservas en cualquier tipo de moneda”.

Herramientas cordobesas

El Banco de Córdoba y el Gobierno de Córdoba, a través de la cartera agropecuaria, formalizaron en marzo pasado la línea de créditos por $3.000 millones, destinada a productores ganaderos, tamberos, cooperativas agropecuarias y frigoríficos. En el acto se entregaron los primeros seis certificados de créditos y hay más de 300 carpetas presentadas.

Cabe recordar que estas herramientas financian proyectos de inversión, adquisición de bienes de capital y capital de trabajo, con un subsidio del 9% en las tasas: 7% a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo y 2% a cargo del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Por otra parte, y con el objetivo de llegar a los productores que no están bancarizados, por medio de la Fundación Banco de Córdoba se firmó una carta intención para generar acceso al financiamiento a los productores que no operan con la entidad bancaria. Puntualmente, está previsto una línea de 500 millones de pesos para que productores no bancarizados puedan acceder a fondos para incrementar la producción. Este documento fue rubricado por Jure, Busso y Domínguez.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn