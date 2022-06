Agenda Club San Jorge: Play off de Basquet y demás disciplinas

0 0

En otra noticia, destacábamos la importancia del partido de fútbol en semifinales que juega San Jorge ante Nueve de Morteros.

No menos trascendente, el Basquet de Primera comienza a disputar los juegos play off. En este deporte también se enfrentan San Jorge vs. Nueve de Morteros.

❤️ACTIVIDADES DEPORTIVAS💙*

🏀*BÁSQUET MAYORES*

San Jorge visita a 9 de Morteros en el primer choque de cuartos de final del Asociativo. Este viernes 24 desde las 21,30.

El domingo 26-6, el segundo partido se juega en San Jorge desde las 20,30.

Si es necesario un tercer partido, se juega el miércoles 29-6 a las 21,30 en Morteros.

🏀*BÁSQUET MENORES*

El miércoles de disputó el clásico en Formativas en U13, U15 y U19.

El clásico en mini básquet se jugará en cancha de Centro Social el viernes 24-6 por la mañana en categorías Pre Mini y Mini.

En categorías Mosquito y Escuela no está definida la fecha.

*Provincial U17*

San Jorge cierra su participación jugando frente a El Ceibo.

Sábado 25-6 desde las 18 hs

🔵*BOCHAS*

Este fin de semana los jugadores de San Jorge participarán del torneo organizado por el Club Unión Social de San Francisco en las tres categorías. Primera mano a mano. Segunda y Tercera, por pareja.

⚽*FÚTBOL INFANTIL*

Este sábado 25-6 San Jorge recibe a Porteña Asociación en el choque de semifinales de la Copa de Oro del Apertura. Desde as 12, en categoría promocional y en el orden habitual de los partidos.

Además, habrá partidos del torneo Zonal.

🤸🏻‍♀️🤸🏻‍♂️ *GIMNASIA*

Las y los gimnastas del club tendrán fecha libre este fin de semana.

🏐*NEWCOM*

L@s Guerrer@s de San Jorge tendrán fecha libre este fin de semana.

🎾*PÁDEL*

Este fin de semana no habrá actividad oficial en las canchas del club. Ya nos preparamos para el torneo de Caballeros categorías 4ta, 6ta y 8va. Será desde el jueves 30 de junio al domingo 1 de julio.

🛼*PATÍN*

Continúan los entrenamientos a cargo del profe Alexis Luna:

Martes y Jueves a las 18 (nivel inicial), 19 (nivel intermedio), 20 (nivel avanzado) y 21 (Patín de adultos).

🏐*VOLEY*

Las chicas del vóley de todas las categorías tendrán fin de semana libre.

🎾⚽🎾 *COMPLEJO DE PELOTA-PALETA*

Este fin de semana continúa el Torneo Comercial de Fútbol 7 con importantes premios.

*VENTA DE LOCRO* SUBCOMISION DE FUTBOL

Este domingo la Sub Comisión de Fútbol realiza la tradicional venta de locro. Desde el mediodía se podrán retirar las porciones a $700 desde el predio de piletas. Puede encargar su porción a los dirigentes o jugadores del club.

🥁🪘🎶🎻🫕 *RAVIOLADA Y PEÑA*

El próximo viernes 15 de julio se realizará una raviolada y peña con la actuación de «Vitito» Volaño y Franco Tevez.

Es organizada por los jugadores y sub comisión de fútbol y tiene como fin equipar el nuevo gimnasio del club.

