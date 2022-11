Llaryora expuso ante expertos el proceso de transformación digital 

0 0

Read Time: 1 Minute, 38 Second

El intendente de la Capital provincial, Martín Llaryora disertó en AWS Initiate 2022, un evento del gigante tecnológico Amazon, sobre información en la nube pública.

En la actividad, que tuvo lugar en Casa Naranja X, Llaryora presentó ante líderes de Amazon Web Services (AWS) y empresas consolidadas y emergentes, la transformación digital que lleva a cabo durante su gestión al frente del municipio de Córdoba.

«Nosotros entramos convencidos de que la Municipalidad de Córdoba estaba jugando en un nivel por debajo de su potencialidad y que teníamos que entrar con medidas de shock, fuertes y rápidas, porque mientras el Municipio se quedaba, la ciudad avanzaba, seguía progresando», expresó Llaryora.

«Hoy a una SAS la haces en un día y habilitar el emprendimiento tiene un promedio de 25 minutos, con una habilitación automática del 82% de los comercios. Además, habilitamos construcción, en Córdoba una casa de 1.000 metros se puede habilitar sin trasladarte al municipio», mencionó el intendente.

El proceso de digitalización y modernización impulsado por Llaryora comprende hitos de la gestión tales como la creación de la plataforma Vecino Digital VeDi, la implementación de la App Ciudadana y el lanzamiento de la Guía de Trámites.

«La transformación digital en Córdoba ahorró, mínimo, $2.000 millones porque ya no imprimimos, no usamos papel, no utilizamos el correo: son todas notificaciones electrónicas. Para tener un punto de comparación equivale a dos planes de pavimentación de los que estamos haciendo», dijo Llaryora.

Finalmente, a modo de anhelo, concluyó: «Lo que queremos en estos cuatro años es ser uno de los municipios con transformación digital más importantes de América».

El trabajo de los últimos años se refleja en el Índice Municipal de Servicios en Línea (IMSEL), que coloca a la ciudad a la cabeza del ranking nacional de mejores servicios en línea.

Durante la jornada hubo exposiciones, charlas y paneles a cargo de especialistas y el dictado de un curso gratuito en vivo sobre informática en la nube.

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn