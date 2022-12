Voley de la Morterense llegó a su fin. El más ganador Centro Social

0 0

La Liga Morterense de Voley llegó a su cierre anual, con la disputa de las diferentes categorías.

El más ganador fue Centro Social de Brinkmann que se consagró en Sub 12, Sub 16, Sub 18 y Primera. Porteña Asociación fue campeón en Sub 13 y Social de Chipión en Sub 14.

En el Maxi Voley se quedó con el título el Cultural La Paquita.

CAMPEONES POR CATEGORIA

SUB 12

-Copa de Oro: Centro Social de Brinkmann campeón torneo Clausura y campeón Absoluto

-Copa de Plata: Cultural La Paquita campeón torneo Clausura

SUB 13

-Copa de Oro: Porteña Asociación campeón torneo Clausura y campeón Absoluto

-Copa de Plata: Tiro Federal de Morteros campeón torneo Clausura

SUB 14

-Copa de Oro: Social de Chipión campeón torneo Clausura y campeón Absoluto

-Copa de Plata: Cultural La Paquita campeón torneo Clausura

SUB 16

-Copa de Oro: Centro Social de Brinkmann campeón torneo Clausura y campeón Absoluto

-Copa de Plata: Tiro Federal de Morteros campeón torneo Clausura

SUB 18

-Copa de Oro: Centro Social de Brinkmann campeón torneo Clausura y campeón Absoluto

-Copa de Plata: Tiro Federal de Morteros campeón torneo Clausura

PRIMERA

-Copa de Oro: Centro Social de Brinkmann campeón torneo Clausura y campeón Absoluto

-Copa de Plata: Cultural La Paquita campeón torneo Clausura

MAXI VOLEY

-Copa de Oro: Cultural La Paquita campeón torneo Clausura y campeón Absoluto

-Copa de Plata: Social de Chipión campeón torneo Clausura

-Copa de Bronce: Centro Social “Negro” de Brinkmann campeón torneo Clausura

