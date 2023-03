Comienza el año deportivo: Agenda de Club San Jorge

0 0

El clásico en Basquet, el Fútbol Infantil y Mayores, algunas de las disciplinas que el fin de semana, marcan el inicio oficial deportivo.

Desde Club San Jorge el informe que sintetiza la actividad, de las disciplinas deportivas.

INFORME

BÁSQUET MAYORES

Comienza el torneo oficial con el clásico de Brinkmann.

Será este viernes a las 22 en cancha de Centro Social.

El equipo de Gustavo Boretti, cuenta con la incorporación de Francisco Armando (un N° 4 que viene de Libertad de Sunchales), además de la vuelta del U21 Juan Pablo Farías.

El plantel espera por la vuelta de Lázaro Pastore que se sigue recuperando de su problema de salud (estaría de vuelta para la segunda ronda).

🏀BÁSQUET MENORES

San Jorge visita a Centro Social.

Viernes 20 hs. Cat. U17

A pedido de Centro Social, cambian los horarios de los partidos del clásico de básquet del día sábado.

Cat. U13 a las 13 hs.

Cat. U15 a las 15 hs.

Cat. U19 a las 19 hs.

El mini básquet se jugará el domingo ya que Centro juega de local con el Mini los días domingo.

*Femenino*

Las chicas de San Jorge se siguen preparando para el comienzo del torneo.

La primera fecha se juega este fin de semana, pero San Jorge queda libre.

*Reuniones*

Se siguen realizando las reuniones informativas con las familias de las distintas categorías:

Ya realizada la de Cat. U13, U15, U17 y U19 Masculino.

Este Jueves 7/3 a las 20.15 Todas las categorías del Básquet femenino.

Mientras que el Martes 14/3 será el turno Cat. Mosquito, Escuelita, Pre Mini y Mini Masculino.

🔵BOCHAS

Este fin de semana los jugadores de San Jorge participarán del torneo organizado por el Bochas Club San Guillermo.

Primera categoría jugará por tríos. Segunda y Tercera, en pareja.

Se sigue jugando el Eliminatorio para el Torneo Provincial en Tercera categoría. Nuestra institución participa con la pareja compuesta por Hernán Utrera – Jonatan Ramallo quienes están entre los 4 mejores de la competencia.

⚽FÚTBOL DE PRIMERA

Comienza el Torneo oficial y San Jorge recibe a Porteña Asociación.

El partido se jugará en cancha de Tiro Federal de Morteros.

Domingo 12/3 desde las 17 en Tercera y desde las 19 en Primera.

El equipo de Daniel Rui afrontará este año con la bajas de Pancho Ibáñez (se fue a Unión de Sunchales); Jerónimo Peralta (a Colón de Santa Fe); Emiliano Yovanovich (a Atlético de Rafaela); Manuel Actis (no juega este año); Maciel Giordano (no jugará este año).

Y contará con la llegada de Lionel Bolatti (continúa luego de haber jugado el absoluto); Hernán Rivadero (arquero que viene de Tiro), Lucas Monti (arquero que viene de 9 de Morteros); Darío Akerman (viene de Chipión y jugó en Paquita el año pasado); Milovan Barrera (defensor que viene de 9 de Morteros); Lorenzo Orsini (viene de 9 de Morteros).

Y la vuelta de dos jugadores del club: Samuel Allende y Matías “peluca” Ludueña.

⚽FÚTBOL INFANTIL

Este sábado San Jorge visita a Juniors de Suardi. Los partidos se jugarán el día sábado desde las 17 hs.

Serán 5 partidos (Promocional, Pre infantil, Infantil, Pre Juvenil y Juvenil). No se jugarían los partidos extras de categorías 2015 y 2013.

⚽💖 FÚTBOL FEMENINO

Las chicas del fútbol siguen practicando con vistas al campeonato oficial que comienza a fines del mes de abril.

🤸🏻‍♀️🤸🏻‍♂️ *GIMNASIA*

Ya comenzaron las prácticas de todos los grupos de Gimnastas del club: Federadas y Nivel Escuela.

🏐*NEWCOM*

El equipo a cargo de la profe Belén Leiva comenzó las prácticas que se realizan los martes y jueves por la tarde.

🎾PÁDEL

Este fin de semana desde el jueves 9 al domingo 12 se jugará la segunda fecha de la APC. Sportivo Suardi será sede de los caballeros (categorías 7ma, 5ta y suma 6). Centro de Brinkmann será sede de las damas en categorías 8va y 6ta.

En las canchas de San Jorge se jugarán partidos (todavía no se definió si de caballeros o de damas).

🛼PATÍN

Las clases a cargo del profe Alexis Luna comenzaron el martes 7 de marzo con muy buena concurrencia de patinadores de todas las edades.

🏐*VOLEY*

*Menores*

Comienza el torneo de la Liga Morterense. San Jorge recibe al Club Atlético Miramar.

Será este sábado 11/3 desde las 9 en categorías Sub 12, Sub 13, Sub 14 y Sub 16.

*Maxivoley*

Las chicas del maxi, comenzaron sus prácticas y arrancaron con todo el 2023

*INICIACIÓN DEPORTIVA*

Comenzaron las clases de la Escuela de Iniciación Deportiva.

