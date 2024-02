Agenda de un fin de semana largo e importantes eventos: Viernes 9 en La Vieja Casona

0 0

Read Time: 2 Minute, 56 Second

Propiciando las cálidas noches del verano, La Vieja Casona -en conjunto con la Compañía Argentina de Danzas Ansenuza- organizarán un acontecimiento folklórico en el amplio patio de sus instalaciones.

El viernes 9 de febrero, desde la hora 21:30 es la cita nativista, con entrada gratuita y una jerarquizada cartelera artística, conformada por estos elencos: EMANUEL VILLALBA, MARTÍN LEGUIZAMÓN, DÚO SIGNOS, LA COMPAÑÍA ARGENTINA DE DANZAS ANSENUZA y ARTISTAS INVITADOS.

La organización prevé tablones y sillas para la concurrencia y atenderá un Servicio de Buffet y Cantina. No se habrá de permitir el ingreso de conservadoras, puesto que el buffet es el principal recurso para afrontar los costos de organización como artistas, sonido, publicidad, etc. Se reitera que la entrada es libre y gratuita.

En lo que respecta a la propuesta artística, cabe destacar la presencia de EMANUEL VILLALBA, un violinista de San Francisco, de tan solo 15 años, pero que ya es toda una revelación a nivel provincial y nacional. Habiendo estudiado en el conservatorio de San Francisco, desde los 4 años, actualmente -cada quince días- concurre a Villa María para tomar clases de perfeccionamiento. Ya actuó en el festival de la Buena Mesa en su ciudad natal, acompañando a grandes grupos como Los 4 de Córdoba. Domina todos los géneros musicales y será una de las figuras sobresalientes de la noche peñera, por lo que despierta grandes expectativas.

Otro de los que llega a Brinkmann, por primera vez, es MARTÍN LEGUIZAMÓN, un guitarrista y cantante, oriundo de Balnearia, radicado hace 5 años en San Francisco. Sus inicios fueron a los 9 años con clases de guitarra. Dijo este joven que… “en principio era un sueño de mi papá verme tocando en algún escenario y luego fue el mío propio, ya que la guitarra y el folklore me atraparon. A los 16 años fui la voz de la orquesta OCH Novel de Balnearia, de Omar Chiaretta. A los 18 años, ya en San Francisco, transité los escenarios de las peñas acompañando a diferentes elencos, como primera guitarra o guitarra base y coros, y acompañé a una cantante reconocida en el Festival de la Buena Mesa y fuimos teloneros de Luciano Pereyra. El 25 de enero del 2023, cumplí mi deseo de cantar un tema con Raly Barrionuevo, en el hotel Viena de Miramar. Hoy me encuentro comenzando mi carrera como solista con el objetivo principal de poder vivir de lo que amo, siempre con humildad y profesionalismo”.

El reconocido DUO SIGNOS (Gustavo Martínez y Oscar Ducler), acompañados musicalmente por Mario Anrriquez, también será protagonista de esta peña de verano en el patio lateral de la emblemática casa tradicionalista.

La COMPAÑÍA DE DANZAS ARGENTINAS ANSENUZA, tendrá un doble rol ya que bailarán y trabajarán en la atención del público como coorganizadores. Es un grupo constituido en el 2022 por jóvenes, con la idea de integrar bailarines y bailarinas en un sólo cuerpo de baile que represente a la zona de Ansenuza. Tuvo su debut en septiembre del mismo año en Brinkmann en la Fiesta de las Colectividades.

La formación que reciben los bailarines, abarca danzas tradicionales, estilizadas y malambo. Actualmente cuenta con 18 integrantes de las localidades de Brinkmann, San Francisco, La Paquita, Seeber, Sunchales y Tacural, bajo la dirección general del Prof. Leonardo Angulo y Co-dirección de los Prof. Alexis Bazán, Leonela Díaz y Camila Bonaudi. Ya nos tiene acostumbrados a excelentes puestas en escena en festivales del CIOFF, del Humor y la Canción (ambos en Brinkmann) y de la Empanada (en Seeber).

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn