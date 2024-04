Liga Argentina de Basquet: Quedaron determinados los cruces

0 0

Finalizó la serie de Reclasificación de Liga Argentina de Basquet, con la victoria de Gepu de San Luis. Será el rival de Sp. Suardi.

En tanto que el otro equipo de la región, San Isidro, se elimina con Barrio Parque de Córdoba.

Cruces

1° San Isidro Vs. 8° Barrio Parque

2° Atenas Vs. 7° Salta Basket

3° Villa San Martín Vs. 6° Rivadavia de Mendoza

4° Sportivo Suardi Vs. 5° Gepu de San Luis

Semifinales

El ganador de 1° San Isidro Vs. 8° Barrio Parque ante el que supere la instancia de 4° Sportivo Suardi Vs. 5° Gepu de San Luis

El vencedor de 2° Atenas Vs. 7° Salta Basket ante 3° Villa San Martín Vs. 6° Rivadavia de Mendoza

Fuente: Diario Sports San Francisco

